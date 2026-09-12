Путин заявил о необходимости совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Давно возникла необходимость в совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин, выступая на XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели.

«Все они (соответствующие институты – прим. Т-и) создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – заявил глава российского государства (цитата по ТАСС).

При этом Путин выразил уверенность, что в нынешние времена происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования, меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека, уровень медицины и качество окружающей среды.

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – выразил уверенность он (цитата по сайту Кремля).

Вместе с тем Президент РФ признал, что формирование многополярного мира происходит «не без сложностей». «<...> это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счeт», – поделился он своим видением ситуации.

В числе средств, применяемых не названными им прямо странами Запада, российский лидер упомянул «тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубую силу».

На этом фоне существенным преимуществом стран, входящих в БРИКС, Путин счел «огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал».