В Мензелинске отметили достижения работников разных сфер экономики

Фото: «Мензеля-информ»

В Мензелинске 14 жителей получили свидетельства о внесении на Электронную доску почета Татарстана. Награждение состоялось в парке имени Мусы Джалиля, сообщает «Мензеля-информ».

В мероприятии приняли участие глава Мензелинского района РТ Айдар Салахов, депутаты Госдумы России Альфия Когогина и Айдар Метшин, депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев. Среди приглашенных также были ветераны боевых действий Никита Мелентьев, Руслан Бахтигареев и Артур Мирзахметов.

Салахов рассказал о социально-экономическом развитии района, ходе сельскохозяйственных работ и реализации государственных программ. «Всё делается, чтобы благосостояние наших жителей стало лучше», – заверил он.

Свидетельства о внесении на Электронную доску почета получили представители образования, культуры, промышленности и других сфер.

Среди награжденных – преподаватель детской школы искусств Елена Романова, начальник отдела ЗАГС Анна Куприянова, руководитель Мензелинского лесничества Айрат Мингазов, директор «ТПФ Изыскатель» Александр Леванов, старший научный сотрудник краеведческого музея Алсу Фаррахова, ведущий методист районного Дворца культуры Фиразия Сафиуллина и другие жители района.

Свидетельства также получили Елена Курамшина, Ольфат Арысланов, Роза Балакаева, Игорь Ушаков, Ирина Рубцова, Айсылу Нигматуллина, Светлана Токарева и Рустем Кирилов.

От имени награжденных выступила Фиразия Сафиуллина. Она поблагодарила за признание труда жителей района и отметила, что в Мензелинском районе много работников, достойных внесения на Электронную доску почета.

Мероприятие завершилось концертной программой и мастер-классами.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Фотографии: «Мензеля-информ».