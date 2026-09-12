В Татарстане проведут инклюзивную смену для детей с особенностями развития

С 14 по 20 сентября в детском лагере «Мирас-Наследие» Зеленодольского района РТ пройдет инклюзивная смена «Все просто. Территория дружбы», организованная Благотворительным фондом «НЕСТРАШНО». В ней примут участие 72 человека, в том числе дети и подростки с интеллектуальными и физическими особенностями развития, РАС, ДЦП, а также дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба фонда, программа смены нацелена на развитие коммуникации, самостоятельности, навыков социальной безопасности и профилактику буллинга. Ребята будут учиться разрешать конфликты без насилия и выстраивать личные границы, а также будут участвовать в командных квестах, профориентационных занятиях и других интересных им активностях.

Смену удалось организовать благодаря тому, что в этом году фонд победил в конкурсе Министерства по делам молодежи РТ и получил 72 бесплатных места в лагере «Мирас-Наследие». Проживание и питание для детей будут полностью бесплатны. Все сопутствующие и организационные расходы, например оплату работы профессиональной команды, фонд также берет на себя.

Партнером программы выступил Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь». Полученный грант позволяет финансировать работу специалиста, привлекающего ресурсы для полного покрытия расходов и сохранения бесплатного формата для семей.

Проведение инклюзивных мероприятий – лишь часть масштабной системной работы. Организация ежедневно помогает семьям, оказавшимся в сложнейших социальных и жизненных обстоятельствах. Например, сейчас специалисты фонда работают с семьей, где мать лишена родительских прав, а отец, страдающий алкоголизмом, регулярно угрожает детям расправой. В этой семье три девочки. Одна из них живет с ВИЧ, вторая имеет инвалидность, а третья – вынуждена брать на себя всю заботу о сестрах.

«Для нас важно не просто собрать разных детей в одном лагере или провести мероприятие. Мы стремимся быть рядом тогда, когда в дом приходит беда, и давать ребенку опору – будь то защита от насилия в семье или создание условий для социализации. Инклюзивная смена – это пространство безопасности, где дети, пережившие травмы, конфликты или изоляцию, учатся быть собой, дружить и верить в будущее», – рассказала руководитель Благотворительного фонда «НЕСТРАШНО» Светлана Изамбаева.