В Тетюшах 17 жителей получили свидетельства Доски почета Татарстана

Фото: «Тетюшские зори»

В Центральном парке Тетюш прошел Фестиваль труда и доблести. В его рамках 17 жителям района вручили свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана, сообщают «Тетюшские зори».

Участниками фестиваля стали ветераны боевых действий и труда, участники специальной военной операции и их семьи, представители трудовых коллективов. В мероприятии приняли участие глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин и Герой России Александр Лапин.

Сафиуллов поблагодарил жителей за вклад в развитие района и отметил значение Электронной доски почета для признания заслуг работников.

«Благодарю Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за инициативу создания Электронной доски почета РТ, которая позволяет отметить заслуги наших земляков. Пусть традиция чествовать достойных людей вдохновляет новые поколения», – сказал глава муниципалитета.

Экзам Губайдуллин подчеркнул вклад жителей Тетюшского района в развитие Татарстана и страны.

«В Тетюшском районе живут замечательные люди, которые вносят большой вклад в социально-экономическое развитие республики и всей Российской Федерации», – отметил он.

В ходе фестиваля свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана вручили 17 жителям района, отмеченным за труд, наставничество и общественную деятельность.

Кроме того, на мероприятии вручили государственные награды участникам спецоперации. Медалями «За отвагу» награждены ефрейтор Алексей Симанов и рядовой Сергей Корольков.

Одна из получивших свидетельство Доски почета – врач Тетюшской ЦРБ Галина Горланова. «Это значит, что наша работа замечена и оценена высоко. Когда человек вкладывает в свое дело душу, это дорого стоит», – сказала она.

До начала фестиваля Сафиуллов, Губайдуллин и Лапин приняли участие в открытии после капитального ремонта инфекционного отделения Тетюшской ЦРБ, Большетарханской участковой больницы и детского сада «Сказка». Они также навестили участника Великой Отечественной войны Ивана Авдонина и вручили ему именной сертификат о занесении на Электронную доску почета Татарстана.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Фестиваль прошел в рамках Года воинской и трудовой доблести, также объявленного в Татарстане Рустамом Миннихановым.

Фотографии: «Тетюшские зори».