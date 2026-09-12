В Казани полиция проводит проверку после кражи детьми ящика для пожертвований

О краже двумя казанскими подростками ящика для пожертвований больным детям сообщили в соцсетях. Отмечается, что ребята пришли в копицентр на улице Декабристов якобы для того, чтобы распечатать документы. В момент, когда один отвлекал продавца и спрашивал расценки, второй – украл ящик с деньгами.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в отделе полиции «Восход» в настоящее время проводится проверка.

«Сотрудники ПДН проверяют причастность к краже двух несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.