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Происшествия 12 сентября 2026 11:49

В Казани полиция проводит проверку после кражи детьми ящика для пожертвований

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О краже двумя казанскими подростками ящика для пожертвований больным детям сообщили в соцсетях. Отмечается, что ребята пришли в копицентр на улице Декабристов якобы для того, чтобы распечатать документы. В момент, когда один отвлекал продавца и спрашивал расценки, второй – украл ящик с деньгами.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в отделе полиции «Восход» в настоящее время проводится проверка.

«Сотрудники ПДН проверяют причастность к краже двух несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

#МВД по РТ #кража денег
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