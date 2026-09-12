Минниханов напомнил о своем отце, посвятившем жизнь лесному хозяйству

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня работников леса напомнил на своих страницах в социальных сетях о посвятившем жизнь лесному хозяйству отце – Нургали Минниханове (1930–2001).

«Для меня этот день особенно важен. Мой отец посвятил свою жизнь лесному хозяйству. Он с детства учил меня любить природу и бережно относиться к окружающей среде. Благодарю всех работников лесного хозяйства за самоотверженную работу. Ваш труд очень важен и почетен!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС (в оригинале – «Бу көн минем өчен аеруча әһәмиятле. Әтием үз гомерен урман хуҗалыгы тармагына багышлады. Ул кечкенәдән үк мине табигатьне яратырга һәм әйләнә-тирә мохиткә сакчыл карарга өйрәтте. Барлык урман хуҗалыгы хезмәткәрләренә фидакарь эшләре өчен зур рәхмәтемне җиткерәм. Сезнең хезмәтегез бик кирәкле һәм мактаулы!»).

Ранее сегодня Рустам Минниханов принял участие в передаче новой техники лесхозам Татарстана. День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается в России в третье воскресенье сентября.

Нургали Минниханович Минниханов работал в лесной отрасли с 1954 года. В 1962 году возглавил Сабинский лесхоз, в 1963-м стал директором Сабинского леспромхоза и руководил им до выхода на пенсию в 1990-м. После этого стал руководителем школы передового опыта леспромхоза при Министерстве лесного хозяйства РТ.

Под руководством Нургали Минниханова коллектив леспромхоза шесть раз награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а само предприятие заносилось на Всесоюзную доску почёта Выставки достижений народного хозяйства СССР.

Нургали Минниханов – заслуженный лесовод ТАССР (1978) и заслуженный лесовод РСФСР (1991). Посмертно, в 2003 году, отмечен Государственной премией Республики Татарстан в области науки и техники.