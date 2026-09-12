Появилось видео с места падения самолета в Татарстане

В Центральном МСУТ СК России опубликовали видео с места падения самолета в Татарстане.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан. Как стало известно «Татар-информу», в самолете находились инструктор и ученик. На земле разрушений, а также погибших и пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения правил безопасности полетов. По версии СК, причиной трагедии могли стать ошибка пилота и техническая неисправность. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу.