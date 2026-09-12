Молодежь Татарстана реализует свои идеи и получает гранты в рамках нацпроекта

В Татарстане молодые люди могут принять участие в федеральных проектах, которые помогают развивать собственные инициативы, получать грантовую поддержку, профессиональный опыт и находить единомышленников. «Большая перемена», «Я в Агро», «КАРДО», «Твой Ход», «Быть, а не казаться», «Росмолодежь.Гранты» и другие конкурсы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Национальный проект „Молодежь и дети“ – это конкретная поддержка, которая помогает ребенку сделать первый шаг, а молодому человеку превратить свою идею в дело. Для нас принципиально, чтобы у школьника, студента, молодого специалиста была возможность попробовать себя в разных направлениях и найти то, в чем он действительно хочет развиваться. Именно на это должна работать молодежная политика», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Для школьников действует всероссийский конкурс «Большая перемена», где участники разрабатывают собственные идеи и проекты. Старшеклассники и студенты колледжей могут побороться за гранты до 1 млн рублей, а образовательные организации за 2 млн рублей на развитие своих инициатив.

У молодежи была возможность подать проекты, направленные на улучшение жизни студентов колледжей и техникумов на конкурсе «Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества». В этом году четыре инициативы из Татарстана получили поддержку на общую сумму более 3 млн рублей. А победа республиканской команды в первом сезоне «Я в Агро» позволила привлечь до 5 млн рублей на каждый из шести проектов по развитию сельских территорий.

Свою площадку для самореализации находят и представители уличной культуры и спорта. В IX сезоне «КАРДО» от Татарстана заявки подали 1 634 человека. Участники проекта соревнуются в 13 направлениях: от скейтбординга и BMX до брейкинга, граффити и рэпа.

Отдельное направление связано с развитием наставничества. Представители Татарстана участвуют во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться», где молодые наставники и специалисты представляют свои практики работы с молодежью.

Для студентов действует проект «Твой Ход», объединяющий региональные команды, образовательные и конкурсные треки. В прошлом сезоне 30 представителей Татарстана вышли в финал проекта, а два студента получили по 1 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Одна из ближайших возможностей для молодых татарстанцев – второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Заявки принимаются до 15 сентября. Участниками могут стать граждане России от 14 до 35 лет включительно. Максимальным размером гранта является 1 млн рублей.

Подать можно один проект в одной из 18 номинаций: от развития малых территорий, добровольчества и молодежных медиа до науки и технологий, спорта, творчества, туризма и семейных проектов.

При подготовке заявки молодые люди могут воспользоваться методическими материалами и образовательной поддержкой. В Татарстане также работает команда экспертов конкурса, которая помогает участникам разобраться в требованиях и доработать проект. Получить помощь в оформлении заявки, а также ответы на возникшие вопросы можно через ИИ-бот «Юлдаш», разработанный АНО «Татарстан – территория возможностей».

Участие в проектах национального проекта «Молодежь и дети» позволяет школьникам, студентам и молодым специалистам представить свои идеи на федеральном уровне, получить поддержку на их реализацию и приобрести опыт, который можно использовать в учебе, работе и дальнейшей профессиональной деятельности.