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Происшествия 12 сентября 2026 11:26

Рыбак выпал из лодки и утонул в реке Мензеля в РТ

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Рыбак выпал из лодки и утонул в реке Мензеля в РТ

В Татарстане рыбак утонул в реке Мензеля.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 54-летний мужчина рыбачил на лодке. В какой-то момент он упал в воду и из-за того, что не имел спасательного жилета, не смог всплыть.

После сообщения о происшествии на место выехали водолазы ЗПСО № 6. Тело мужчины нашли на расстоянии 800 метров от берега на глубине 2,5 метра. Погибшего передали полиции.

«‎Причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах», – отметили в МЧС.

#гу мчс рф по рт
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