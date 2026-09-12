СК назвал возможные причины крушения самолета в Татарстане

Фото: Центральное МСУТ СК России

Причиной крушения самолета в РТ могли стать ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан. Как стало известно «Татар-информу», в самолете находились инструктор и ученик. На земле разрушений, а также погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения правил безопасности полетов.

«Следствием рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», – рассказали в Центральном МСУТ СК России.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства, допрашиваются свидетели и определяются необходимые экспертизы.