«Рубин» в гостях сыграет с ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» в гостях встретится с ЦСКА в матче 8-го тура Российской премьер-лиги. Поединок состоится на столичной «ВЭБ Арене», его начало намечено на 20.45 по московскому времени.

«Рубин» и ЦСКА прежде встречались 57 раз, из которых 46 – в рамках Премьер-лиги. Казанцы одержали 15 побед и потерпели 27 поражений, 15 встреч закончились вничью. На счету «Рубина» в общей сложности 47 забитых мячей, на счету ЦСКА – 83.

В ходе последней встречи 25 апреля прошлого года обе команды не сумели забить ни одного гола. При этом последний раз казанцы обыгрывали армейцев еще в октябре 2021 года, при Леониде Слуцком. К тому же именно столичный клуб на днях в последний момент переманил к себе Ивана Олейникова.

Наставник «Рубина» Франк Артига ранее поделился ожиданиями от предстоящей встречи с подопечными Дмитрия Игдисамова. «У ЦСКА суперкоманда. <...> Считаю, что они играют здорово и в настоящий момент находятся в топ-3», – заявил он.

В предыдущем туре казанский клуб вничью разошелся с грозненским «Ахматом», тогда как армейцы взяли верх над петербургским «Зенитом».

Предстоящую встречу рассудит команда арбитров во главе с Иналом Танашевым.