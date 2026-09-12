В Казани презентовали книгу Аксанова «Казанское ханство и Московская Русь»

Фото: Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств

В Казани состоялась презентация книги Анвара Аксанова «Казанское ханство и Московская Русь». Автор рассказал, как создавалась работа, сообщает Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств.

Согласно полученной информации, новизна издания заключается в сочетании новых источников и нового взгляда на историю. Впервые в отечественной историографии автор применил комплексный детальный источниковедческий анализ сведений, что позволило выявить достоверные факты и пересмотреть устоявшиеся представления об истории Казанского ханства. Благодаря работе Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств в научный оборот впервые вошли тюрко-татарские документы.

Если классические работы описывают масштаб событий, то Анвар Аксанов предлагает заглянуть за кулисы большой политики. В центре его внимания – восприятие исторических процессов современниками: московскими дьяками, независимыми хронистами, дипломатами и представителями тюрко-татарской традиции. Автор позволяет услышать голоса той эпохи напрямую, показывая многогранность диалога культур через личное восприятие людей того времени.

Руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Марджани Академии наук РТ Ильнур Миргалеев отметил, что работа над такой темой требует пристального изучения множества материалов. По его словам, передача накопленного багажа знаний – особое искусство, с которым автор справился мастерски.

Сам Анвар Аксанов признался, что эта тема увлекла его еще со школьной скамьи и стала делом всей жизни.

Кандидат исторических наук Марат Гатин подчеркнул, что выход книги в Татарском книжном издательстве – большая удача для автора. Он также отметил высокий интерес к теме среди студентов: вопросы аудитории были глубокими и конкретными, а учащиеся оказались погружены в тему и проявили интерес не только к новинке, но и к личности автора.

Ведущая презентации, медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова, уделила книге особое внимание. Она задавала автору глубокие вопросы по каждой главе издания, благодаря чему гости смогли увидеть, насколько тщательно проработана каждая страница труда. Ведущая отметила, что интерес к книге проявился сразу после поступления в продажу: издание приобрели не только в магазинах Казани, но и заказывают из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Рязани, Ижевска, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областей, а также из Казахстана. Большая часть тиража скоро поступит в библиотеки республики.

Анвар Аксанов – кандидат исторических наук. В 2011 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме московско-казанских отношений XV–XVI веков. Желание глубже заниматься этой темой привело его в Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ, где сегодня он является старшим научным сотрудником Центра исследований Золотой Орды. Анвар Аксанов – автор более 60 научных работ и трех монографий.