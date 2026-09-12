Транспортная прокуратура проводит проверку после падения учебного самолета в РТ

Транспортная прокуратура проводит проверку после падения легкомоторного учебного самолета в Татарстане.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna-172 упал в огород частного жилого дома в селе Шемордан. Как стало известно «Татар-информу», в самолете находились инструктор и ученик. На земле разрушений, а также погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, проводится проверка соблюдения правил безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Возбуждено уголовное дело. Процесс расследования также взят ведомством на контроль.