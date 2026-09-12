Федерация футбола Румынии ввела черную карточку для детских и юниорских турниров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Федерация футбола Румынии (FRF) ввела черную карточку, которая будет применяться на детских и юниорских турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Арбитры покажут черную карточку, если во время матча зафиксируют издевательства и давление со стороны родителей и зрителей. В FRF пояснили, что дети не должны становиться жертвами амбиций, давления или разочарований взрослых на трибунах. Черная карточка – визуальный сигнал, которым судья сообщает, что матч остановлен из-за неподобающего поведения зрителей или родителей. Оскорбительное поведение влияет на ход игры и может иметь прямые последствия для детей и всей команды.

После показа карточки арбитры попросят тренеров обратиться к болельщикам с просьбой прекратить оскорбления. Если поведение продолжится, игра будет остановлена на 10 минут. Если и после этого неподобающее поведение сохранится, матч остановят.