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На главную ТИ-Спорт 12 сентября 2026 18:46

Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян

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Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Хореограф Артем Федорченко подготовил произвольную программу для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, сообщает РИА Новости.

Источник агентства сообщил, что Петросян может начать сезон на турнире серии «Челленджер» в грузинском Батуми, который пройдет с 1 по 3 октября. В соцсетях Федорченко опубликовал совместную фотографию с фигуристкой и отметил, что ему было очень приятно работать с ней.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала, что короткую программу для нее создала Анжелика Крылова. В межсезонье Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.

#фигурное катание
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