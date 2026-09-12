Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Хореограф Артем Федорченко подготовил произвольную программу для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, сообщает РИА Новости.

Источник агентства сообщил, что Петросян может начать сезон на турнире серии «Челленджер» в грузинском Батуми, который пройдет с 1 по 3 октября. В соцсетях Федорченко опубликовал совместную фотографию с фигуристкой и отметил, что ему было очень приятно работать с ней.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала, что короткую программу для нее создала Анжелика Крылова. В межсезонье Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.