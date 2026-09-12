Хореограф Федорченко поставил произвольную программу фигуристке Петросян
Хореограф Артем Федорченко подготовил произвольную программу для трехкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян, сообщает РИА Новости.
Источник агентства сообщил, что Петросян может начать сезон на турнире серии «Челленджер» в грузинском Батуми, который пройдет с 1 по 3 октября. В соцсетях Федорченко опубликовал совместную фотографию с фигуристкой и отметил, что ему было очень приятно работать с ней.
Ранее 19-летняя спортсменка рассказала, что короткую программу для нее создала Анжелика Крылова. В межсезонье Петросян перешла от тренера Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко. Позднее стало известно, что фигуристка намерена продолжить карьеру и не будет пропускать текущий сезон.