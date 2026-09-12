В Архангельской области в ДТП с тремя автомобилями погибли 13 человек

В Архангельской области в ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковой машиной погибли 13 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ДТП произошло накануне вечером. Водитель «Газели» выполнял обгон и выехал на встречку, где столкнулся с лесовозом. При столкновении также пострадала легковушка. Погибли 13 человек, включая троих детей. Еще 7 человек пострадали – их доставили в больницы. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом.

В ликвидации последствий ДТП принимают участие 39 человек и 15 единиц техники. Возбуждены два уголовных дела.