Лесхозы Татарстана к профессиональному празднику получили новую технику

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Новую технику получили сегодня лесхозы Татарстана на торжественном мероприятии в Сабинском районе республики, приуроченном к 105-летию образования Управления лесным хозяйством Татарстана и Дню работников леса. Мероприятие прошло с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В торжественной обстановке руководителям лесхозов республики передали 37 единиц специализированной техники и оборудования, закупленных благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» и государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан».

«Через неделю будет праздник – День работников лесного хозяйства. Сегодня мы вручаем технику. Всем за труд огромное спасибо. Лесному хозяйству Татарстана будет уделяться большое внимание и в дальнейшем. Всем удачи и успехов в работе», – заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Вячеслав Спиренков в свою очередь отметил, что федеральный проект «Сохранение лесов» – важное направление развития лесного хозяйства.

«Мы уже не первый год поставляем технику, снабжаем лесхозы и лесничества. Надеюсь, что эта техника поможет максимально достигнуть целей нацпроекта – чтобы лесов в России стало больше. Татарстан традиционно занимает первое место рейтинга, перевыполняет все показатели», – подчеркнул он.

Районные автопарки пополнились сортиментовозами на базе «КАМАЗов», малыми лесопатрульными комплексами на базе «УАЗа-390945», универсальными машинами «Беларус» МУЛ 82.2 и МУЛ 1221. Новая техника повысит эффективность патрулирования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Проект «Экологическое благополучие» направлен на создание комфортных условий для жизни людей через заботу о чистоте и безопасности окружающей среды. Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.