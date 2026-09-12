Фазлеева: «Юнармия» – не показное движение, это движение души

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Кабинете Министров Республики Татарстан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Документ подписали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и начальник Главного Штаба «Юнармия» Владислав Головин.

На мероприятии также присутствовали начальник штаба Юнармии в Татарстане генерал-майор Александр Бородин, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ Ринат Фазылов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«“Юнармии” Республики Татарстан в этом году исполнилось 10 лет. Сейчас у нас уже более 75 тысяч юнармейцев, в 52 районах есть начальники местных штабов – у нас 56 штабов “Юнармии”, более 1300 юнармейских отрядов созданы в школах. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве и это войдет в историю. Это подписание определит для нас все задачи и цели на дальнейшие годы», – рассказал Александр Бородин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Лейла Фазлеева отметила, что подписание соглашения – торжественный и ответственный момент для республики.

«Александр Ильич руководит подразделением “Юнармии” в республике очень авторитетно и со знанием дела. Для каждого из нас он учитель и наставник. Александра Ильича отличает личное погружение в проблемы каждого звена “Юнармии” начиная от вопросов формы до сложнейших вопросов содержания движения», – отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Соблюдая Указ Президента России о традиционных ценностях, движение «Юнармии» показывает молодому поколению правильные примеры, добавила она.

«Многие юнармейцы являются авторитетом в образовательных организациях республики. “Юнармия” – не показное движение, это движение души, и мы это в республике точно знаем. Есть подразделение и штаб “Юнармии” в Раифском спецучилище – это наша гордость, и мы прекрасно понимаем, что такой опыт работы важен для всей Российской Федерации, потому что мы видим, как благодаря участию в движении сложнейшие судьбы наших парней становятся судьбами верными и каждый из них достойно служит Отечеству», – подчеркнула Лейла Фазлеева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она добавила, что подписание соглашения позволит по-новому выстраивать сотрудничество, и поблагодарила главу «Юнармии» за совместную работу.

«Я думаю, это нам вас нужно благодарить в первую очередь. Мы понимаем, что это и ваша личная вовлеченность, и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в воспитательный процесс подрастающего поколения. В Татарстане располагается наше флагманское подразделение. Угнаться за такой вовлеченностью сложно», – ответил Александр Головин.