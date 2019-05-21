Специальным гостем «Каравона» станет финалистка телешоу «Народный артист – 3»

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Специальным гостем фестиваля русского фольклора «Каравон» станет финалистка телешоу «Народный артист − 3», лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина Девятова. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела культуры исполкома Лаишевского муниципального района РТ Ильнур Гайниев.

«С каждым годом у нас количество зрителей растет, и по традиции в качестве подарка для зрителя, для села приглашаем популярных звезд, популярных артистов из Москвы и других регионов. В прошлом году у нас была Надежда Бабкина со своим ансамблем, в этом году специальным гостем праздника будет российская популярная певица Марина Девятова», — поделился спикер.

Также для посетителей, а их ожидают 23 тыс., подготовлены различные интерактивные площадки — «Молодецкие забавы», «Застолье», «Частушечный баттл» и другие. Кроме этого будет работать широкая ярмарка, театр Петрушки и фотозона.

Как сообщалось ранее, фестиваль «Каравон» пройдет 25 мая в селе Никольское Лаишевского муниципального района. На него соберутся более 140 фольклорных коллективов из разных регионов России.

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