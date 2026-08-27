В Казани обсудят будущее образования и креативной экономики

Серия мероприятий V Казанского глобального молодежного саммита, посвященных образованию, медиа и креативной экономике, пройдет 28 и 29 августа в Центре уникального мастерства (ЦУМ), сообщила пресс-служба центра.

V Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 26 по 30 августа. Международная площадка посвящена вопросам будущего образования, устойчивого развития и подготовки кадров в условиях глобальных изменений. В этом году в саммите участвуют около 250 делегатов и более 1 тыс. слушателей из 50 стран.

Открытая программа саммита в ЦУМе будет включать мастер-классы, ток-шоу, дискуссии и встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями органов власти, бизнеса, образования, медиа и креативных индустрий. Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий после предварительной регистрации.

Участники обсудят подготовку кадров для устойчивого развития, коммуникации и навыки будущего, доверие к медиа, человеческий капитал, влияние контента на образовательную среду, конкурентоспособность специалистов, профилактику выгорания и развитие креативной экономики.

«Для ЦУМа важно быть не просто площадкой для мероприятий, а пространством, где молодежь получает возможность для реальной реализации. И то, что открытые события саммита с делегатами из 50 стран проходят именно здесь – это признание на международном уровне. Наша задача как Центра развития креативных индустрий Татарстана – направить творческую энергию молодых людей в русло, которое выводит культуру и ценности Татарстана на международную арену, а ЦУМ как пространство создает для этого физические условия для встреч, диалога и совместной работы», – отметил директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», руководитель проекта «Центр уникального мастерства» Ранко Тепавчевич.

Главной темой юбилейного саммита стало «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Организаторами выступают Правительство Татарстана, Минобрнауки России, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества и Казанский федеральный университет.

В рамках открытой программы эксперты в области международного сотрудничества, науки, технологий, медиа и предпринимательства обсудят, как знания, современные компетенции и новые идеи помогают молодежи и обществу адаптироваться к меняющимся условиям.

Проведение открытых событий V Казанского глобального молодежного саммита с делегатами из 50 стран именно в ЦУМе закономерно. Центр уникального мастерства – флагманская платформа креативной экономики Татарстана, где формируются кадры и карьеры будущего, а творческий потенциал молодежи получает выход на международный уровень. То, что закладывается здесь сегодня, – фундамент на ближайшие десятилетия и вклад в формирование наследия, которое определит место Татарстана на глобальной карте креативных индустрий.