На озере Средний Кабан проходит Первенство России по гребле на байдарках и каноэ

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ

В эти дни в столице Татарстана стартовало и продолжается Первенство России по гребле на байдарках и каноэ. Турнир проходит на озере Средний Кабан.

Согласно программе турнира, будет выполнен 331 заезд в одиночках, двойках, четверках, а также эстафета 4х200 метров. А выполнять их будут свыше 900 участников со всей страны.

Гребцы поборются за медали на четырех дистанциях – 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ





В церемонии открытия принял участие министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, а также первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Героями первых двух дней стали спортсмены станицы Новотитаровской Матвей Захаров и Антон Оплечко – они завоевали золотые медали на дистанции 1000 метров в байдарке-двойке, опередив всех соперников.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ

У девушек выделилась представительница Алтайского края Валерия Бигеева – одержала победу в одиночке на дистанции 1000 метров.

За Татарстан на этих соревнованиях выступает 19 спортсменов.

Турнир проходит в Казани с 25 августа по 1 сентября.