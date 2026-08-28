Имущество завода КЭС, чей директор был фигурантом дела, продают на торгах

Имущество казанского «Завода КриалЭнергоСтрой» (КЭС) выставляется на банкротные торги. В перечне – дизель-генераторные установки и другое промышленное оборудование предприятия.

По данным реестра имущества должника, 25 августа была проведена оценка нескольких генераторов. В частности, ДЭС AKSA мощностью 558 кВт оценили в 1,65 млн рублей, AKSA на 500 кВт – в 1,19 млн, TEKSAN мощностью 416 кВт – в 1,12 млн, а генератор FOGO мощностью 1 040 кВт – в 2,66 млн рублей. Еще несколько установок оценены в 1,2–1,8 млн рублей.

Общая стоимость перечисленного оборудования – около 11 млн рублей.

КЭС был основан предпринимателем Расимом Киямовым в 2011 году. Компания специализировалась на производстве генераторов, компрессорных и насосных станций и поставляла оборудование по всей России. Среди клиентов и объектов, где использовалась продукция предприятия, назывались стройка Керченского моста, объекты WorldSkills, Казанский вертолетный завод, больницы и предприятия добывающей отрасли.

В 2023 году выручка завода составила около 1,9 млрд рублей. Компания также привлекала средства через облигации – всего было выпущено бумаг на 650 млн рублей.

Финансовые проблемы КЭС начались после налоговой проверки в 2024 году, по итогам которой была выявлена недоимка в 433 млн рублей. Сам Киямов оказался под следствием по делу о даче взятки и был арестован. В 2025 году он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.

Позже завод КЭС был признан банкротом, теперь его имущество реализуют на торгах.