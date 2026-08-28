Победителей второго этапа Чемпионата по беспилотным технологиям назвали в РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победителей второго этапа первого Чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана определили в республике. Соревнования прошли сегодня на аэродроме «Караишево» в Лаишевском районе.

Во втором этапе чемпионата приняли участие более 150 человек в возрасте от 7 до 76 лет. За победу боролись представители Татарстана, Самарской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Новосибирской и Московской областей. Призовой фонд соревнований составил 1,8 млн рублей.

В гонках дронов первое место занял казанец Булат Нургалиев. Вторым стал его земляк Стефан Афанасьев, третьим – представитель Новосибирской области Матвей Почекунин.

В авиамодельном спорте победил москвич Александр Жданов. Второе место занял Алексей Бащук из Ростовской области, третье – Дмитрий Ломовцев из Ульяновской области.

В парусном спорте весь пьедестал заняли представители Татарстана. Победителем стал казанец Алексей Семенов, второе место занял Андрей Нигметзянов, третье – Анвар Хуснутдинов.

В навигационном марафоне наземных робототехнических комплексов первые три места также достались представителям республики. Лучший результат показал казанец Айзат Мухаммадиев, вторым стал Илья Табунин, третьим – Дмитрий Макаров.