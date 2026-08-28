Медведев опроверг сообщения о возможной мобилизации в России

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Никаких планов по проведению мобилизации в России нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участниками Фестиваля новых медиа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российским войскам достаточно военнослужащих, которые добровольно заключают контракты, в том числе руководствуясь патриотическими убеждениями.

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно», – сказал Медведев.