На ТНФ-2026 наградили победителей конкурса лучших проектов среди экспонентов

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Победителей конкурса лучших проектов и технических решений среди экспонентов Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026) наградили в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

В конкурсе приняли участие 35 компаний, представивших 67 заявок. Награды победителям вручил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

«Главная задача нашего форума – обеспечить интеграцию между предприятиями разных отраслей, содействовать импортозамещению и дать компаниям возможность получать новые технологии и производственные мощности. Мы хотим, чтобы наши предприятия развивались, становились сильнее, расширяли производство, выходили на новые рынки и наращивали экспорт», – сказал Олег Коробченко.

Он отметил, что практическую направленность форума также оценили партнеры из Белоруссии и Узбекистана, пригласившие татарстанские предприятия принять участие в аналогичных мероприятиях в своих странах. По словам министра, это позволит компаниям представить продукцию и оборудование, найти новых партнеров и выйти на зарубежные рынки.

Гран-при присудили в семи номинациях. В категории «Лучший проект/техническое решение в области экологии и промышленной безопасности» победителем стал «Казаньоргсинтез» с проектом технического перевооружения системы рекуперации факельных газов на производстве полиэтилена.

В номинации «Лучшее цифровое решение в нефтедобыче и нефтехимии» награду получила «Татнефть-Добыча» за автоматизированную систему интерпретации отклонений по виртуальным динамограммам на основе машинного обучения «СмартШГН», предназначенную для диагностики штанговых глубинных насосов.

«ГМС Нефтемаш» признали лучшим в категории «Лучший проект/техническое решение для нефтедобычи в области машиностроения». Компания представила измерительную установку «Мера-МР».

В номинации по импортозамещению гран-при получил «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» за проектирование и поставку турбодетандерного агрегата для установки выработки ШФЛУ «Сибур Тюмень Газ» взамен эксплуатируемого импортного оборудования LA Turbine.

«ТаграС-РС» стала победителем в категории «Технологии и разработки для повышения нефтеотдачи пластов» с технологией многостадийного гидроразрыва пласта методом Plug & Perf с применением высокорасходного флота на основе полиакриламида.

Еще один гран-при получил «Казаньоргсинтез» – за реконструкцию установки синтеза изопропилбензола в номинации «Лучший проект/техническое решение в области повышения эффективности химико-технологических процессов на производстве».

В категории «Лучший проект/техническое решение в нефтегазохимической отрасли. Международный опыт» победила ЧК «Echelon Alpha» с интеллектуально-аналитической платформой Echelon Alpha.