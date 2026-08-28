Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в 2024 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики с Днем Республики Татарстан, который отмечается 30 августа.

«Этот всенародный праздник, будучи символом единения, мира и процветания народов многонационального Татарстана, вошел в историю как знаменательное событие, которое объединяет всех жителей региона независимо от их национальности, вероисповедания и культуры», – говорится в поздравлении.

Глава Крыма также подчеркнул достижения Татарстана и его богатое природное и культурно-историческое наследие.

«Республика Татарстан славится своим богатым природным и культурно-историческим наследием. Из года в год ваш край поднимается на новую ступень своего развития в экономике, культуре, духовной и социальной сферах благодаря слаженной работе руководства и многонационального народа, который вкладывает все силы в развитие и процветание родной республики», – говорится в телеграмме.

«Ведь залог процветания республики – солидарность и согласие ее народа, единство на основе общих целей и ценностей», – подчеркнул глава Крыма.

Он также пожелал татарстанцам отметить праздник с чувством гордости за родной край. «Пусть этот день станет для всех жителей Республики Татарстан праздником вдохновения и единства и принесет чувство гордости за родной край, придаст силы и укрепит созидательный труд на благо любимой республики!» – говорится в поздравлении.

В завершение Аксёнов пожелал жителям Татарстана сохранять любовь к родной земле.

«От всего сердца желаю, чтобы в сердцах татарстанцев никогда не гасло тепло родного дома, пусть любовь к родной земле всегда вдохновляет на новые свершения во имя процветания вашей республики!» – написал он.