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Общество 28 августа 2026 20:01

Рособрнадзор предложил обновить КИМ ЕГЭ по трем предметам

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Рособрнадзор предложил обновить КИМ ЕГЭ по трем предметам
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил проект изменений в содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Изменения планируется внести в задания ЕГЭ по информатике, истории и профильной математике.

В экзамене по информатике изменится тематика трех заданий. Кроме того, разработчики предлагают упростить структуру записи ответа в одном из заданий высокого уровня сложности.

В ЕГЭ по истории количество заданий увеличится с 21 до 22. Максимальный первичный балл также вырастет – с 42 до 43.

Корректировки затронут и профильную математику. В первой части появятся новые задания базового уровня сложности. Во второй части добавят задание, проверяющее умение моделировать реальные ситуации, составлять по условиям задачи выражения, уравнения, неравенства и их системы, исследовать полученные модели и интерпретировать результаты.

В Рособрнадзоре пояснили, что предлагаемые изменения связаны в том числе с усилением внимания к подготовке инженерных кадров.

При этом КИМ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии менять не планируется.

#егэ по информатике #егэ #егэ по истории #егэ по математике #Рособрнадзор #выпускники школ
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