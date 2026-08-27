В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Алексеевском районе РТ отремонтирован участок автодороги Билярск – Ерыкла протяженностью 6,7 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 0,9 – 7,6 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнено устройство основания из песка, двухслойное основание из щебеночно-песчаной смеси, нижнего слоя покрытия из асфальтобетона и верхнего слоя из щебеночно-песчаной смеси на общей площади более 47 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Дорожники также укрепили обочины асфальтогранулятом, построили и отремонтировали девять водопропускных труб.

Кроме того, рабочие установили 52 дорожных знака, 260 сигнальных столбиков, барьерное ограждение протяженностью 244 метра и нанесли горизонтальную дорожную разметку.