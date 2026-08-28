В РТ определили победителей турнира Кубка Раиса по гиревому спорту и футзалу

Фото: пресс-служба филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ

В Мамадышском спорткомплексе «Юбилейный» сегодня прошел очередной этап «II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» по гиревому спорту и футзалу. Для участия в стенах спорткомплекса собрались более 50 ветеранов СВО из 15 муниципальных районов республики, сообщает пресс-служба филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ.

Турнир стартовал с церемонии открытия. Участников и гостей мероприятия приветствовали руководитель Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Артур Ефимов, первый заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РТ Альбина Хамитова, руководитель отдела физического воспитания населения и физкультурно-оздоровительной работы Елена Фролова и военный комиссар Мамадышского района Роман Мороз.

«Уважаемые участники, гости, все, кто сегодня пришел поддержать наших героев! Мне очень приятно видеть этот зал полным энергии и мужества. Как показал опыт проведения подобных соревнований, спорт – это эффективный инструмент социальной адаптации, и мы рады, что вы выбрали для себя этот путь. Спорт – это универсальный язык, который объединяет всех нас, независимо от званий и заслуг. Пусть победит сильнейший, но главное – пусть каждый из вас получит удовольствие от игры!» – поприветствовала участников Альбина Хамитова.

После торжественной части участники вышли на помост, чтобы сразиться в гиревом спорте. Атлеты соревновались в четырех категориях: до 80 кг и свыше 80 кг, а также ПОДА (ампутация ниже колена) до 75 кг и ПОДА «Открытый класс». Каждый подъем гири сопровождался аплодисментами и словами поддержки от болельщиков.

На соревнованиях по футзалу игры шли два тайма по 10 минут «грязного» времени, что требовало от ветеранов максимальной концентрации и выносливости на каждом участке поля. За звание победителя боролись 6 команд, состоящие из 9 человек каждая.

По итогам мероприятия в дисциплине «гиревой спорт» были определены победители в каждой категории:

До 80 кг:

1 место – Арсен Шамгуллин из Лениногорского района;

из Лениногорского района; 2 место – Сергей Разваляев из Высокогорского района;

из Высокогорского района; 3 место – Андрей Че из Елабужского района.

Свыше 80 кг:

1 место – Денис Журавлев из Казани;

из Казани; 2 место – Андрей Ванюков из Альметьевского района;

из Альметьевского района; 3 место – Денис Фишер из Нижнекамского района.

ПОДА (ампутация ниже колена) до 75 кг:

1 место – Фидаиль Хасанов из Балтасинского района;

из Балтасинского района; 2 место – Артур Рылов из Сармановского района.

ПОДА «Открытый класс» до 75 кг:

1 место – Анатолий Скопин из Нижнекамского района;

из Нижнекамского района; 2 место – Евгений Рахов из Мамадышского района;

из Мамадышского района; 3 место – Айрат Хамидулов из Высокогорского района.

В дисциплине «футзал» команды-призеры:

1 место – Команда «Казань1» из Казани;

2 место – Команда «Ветераны Победы» из Мамадышского района;

3 место – Команда «Волжане», сборная из Зеленодольского, Лаишевского, Верхнеуслонского и Нижнекамского районов.

«Для меня эта медаль – не просто золото, а итог долгой работы над собой. Эта победа далась непросто, но она стала достойной наградой за упорные тренировки и веру в свои силы. Спорт учит нас не сдаваться, идти до конца и уважать каждого соперника. Я очень горжусь тем, что смог подняться на первую ступень, и хочу пожелать всем участникам не останавливаться на достигнутом!» – поделился своими эмоциями ветеран СВО и победитель турнира в дисциплине «гиревой спорт» Фидаиль Хасанов.

Муниципальные этапы турнира пройдут в районах республики с мая по октябрь, а финальные состязания состоятся в декабре в Казани.

Цель «Спортивного Кубка Раиса Республики Татарстан» – вовлечение участников спецоперации с инвалидностью и без в спорт, их социализация и интеграция, укрепление здоровья и популяризация здорового образа жизни, а также вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

В программу включены пятнадцать дисциплин: волейбол, волейбол сидя, пауэрлифтинг, шахматы, армрестлинг, плавание, метание ножа, фиджитал-спорт, нарды, футзал, гиревой спорт, настольный теннис, хоккей, следж-хоккей и пулевая стрельба. Предусмотрены отдельные зачеты для спортсменов с нарушением слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью.

Организаторами республиканского физкультурно-спортивного мероприятия «II Кубок Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции» являются филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Министерство спорта РТ, администрация Мамадышского района РТ.