Токаев поздравил Минниханова и жителей Татарстана с Днем республики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и татарстанцев с предстоящим Днем Республики. Праздник отмечается 30 августа.
«Сердечно поздравляю Вас и братский народ Татарстана с Днем Республики!» – говорится в поздравительной телеграмме.
Токаев отметил динамичное развитие Татарстана и высокие результаты региона в социально-экономической и научно-технологической сферах.
«Благодаря Вашему мудрому руководству Татарстан по праву стал одним из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации, демонстрирует высокие результаты в социально-экономической и научно-технологической сферах», – говорится в послании.
Президент Казахстана также подчеркнул заинтересованность страны в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном в экономике, культуре и науке. По его словам, в Казахстане придают большое значение этому взаимодействию и рассчитывают на успех совместных усилий.
«Желаю Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского татарского народа», – пожелал Касым-Жомарт Токаев.