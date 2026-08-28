Токаев поздравил Минниханова и жителей Татарстана с Днем республики

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и татарстанцев с предстоящим Днем Республики. Праздник отмечается 30 августа.

«Сердечно поздравляю Вас и братский народ Татарстана с Днем Республики!» – говорится в поздравительной телеграмме.

Токаев отметил динамичное развитие Татарстана и высокие результаты региона в социально-экономической и научно-технологической сферах.

«Благодаря Вашему мудрому руководству Татарстан по праву стал одним из самых динамично развивающихся регионов Российской Федерации, демонстрирует высокие результаты в социально-экономической и научно-технологической сферах», – говорится в послании.

Президент Казахстана также подчеркнул заинтересованность страны в дальнейшем развитии сотрудничества с Татарстаном в экономике, культуре и науке. По его словам, в Казахстане придают большое значение этому взаимодействию и рассчитывают на успех совместных усилий.

«Желаю Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского татарского народа», – пожелал Касым-Жомарт Токаев.