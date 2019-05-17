Татар-информ

17 мая 2019, 07:42

Культура

Сергей Лазарев стал финалистом «Евровидения-2019»

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Культура

Сергей Лазарев стал финалистом «Евровидения-2019»

Финал конкурса пройдет в субботу в Тель-Авиве.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», прошел в финал, где выступит под номером пять. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Пятый финалист — Россия», — заявили ведущие. Сергей Лазарев исполнил песню Scream и стал одним из 10 финалистов по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. 

Также в финале выступят представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

Финал конкурса состоится в субботу в Тель-Авиве.

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