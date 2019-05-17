Сергей Лазарев стал финалистом «Евровидения-2019»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», прошел в финал, где выступит под номером пять. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пятый финалист — Россия», — заявили ведущие. Сергей Лазарев исполнил песню Scream и стал одним из 10 финалистов по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.
Также в финале выступят представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
Финал конкурса состоится в субботу в Тель-Авиве.