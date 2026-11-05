Эколог рассказала о сокращении зимнего депрессивного сезона

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Серый» депрессивный сезон из-за потепления климата будет сокращаться и отодвигаться. Об этом заявила в интервью ТАСС руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

«Зимняя депрессия – у нас этот „серый сезон“ будет сокращаться и отодвигаться. Дольше растения будут оставаться зелеными, дольше будет сохраняться активность животных», – подчеркнула эколог.

Специалист добавила, что если помечтать о вероятном будущем, то можно представить, что климатические изменения сделают природу Москвы разнообразнее. «Мы уже сейчас видим, что с юга к нам приходят новые виды растений, очень ярко цветущие», – пояснила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе циклоны принесут в Татарстан дожди, снег, мокрый снег и метели. До этого в республике долгое время держалось «царство антициклонов», которое обеспечивало на территории региона аномальное тепло задержавшегося бабьего лета.

Синоптики также рассказали, что ноябрь на территории Татарстана должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему. Вместе с тем первая декада последнего месяца осени будет теплее нормы на один-два градуса.