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Общество 5 ноября 2026 10:45

Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле в ночь на 7 ноября

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В ночь на 7 ноября на Земле ожидаются магнитные бури из-за воздействия потока быстрого солнечного ветра, который исходит из одной из крупнейших корональных дыр этого года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По прогнозам ученых, первые геомагнитные возмущения начнутся при прохождении фронта потока плазмы. Земля войдет в него в ночь с 6 на 7 ноября и останется под его воздействием как минимум на пять суток.

Продолжительность и интенсивность магнитных бурь будут зависеть от характеристик солнечного ветра, которые пока неизвестны. Специалисты допускают, что геомагнитные возмущения могут продолжаться несколько дней либо возникать отдельными эпизодами.

Полная стабилизация магнитного поля Земли, предположительно, наступит не раньше второй половины следующей недели – 13–14 ноября, говорится в сообщении.

#магнитная буря
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