«От этого зависит будущее»: зачем изучать культуру и традиции народов России

Татарстан присоединился к международной акции «Большой этнографический диктант». Жители республики смогли проверить свои знания о народах и истории нашей страны. Почему культура сегодня важна для молодежи и какой главный факт важно знать о России – в репортаже «Татар-информа».





В Татарстане было организовано 192 площадки, главная – в Доме Дружбы народов

Международная акция «Большой этнографический диктант» прошла уже в 11-й раз. Всего в Татарстане в День народного единства было организовано 192 площадки, главной из них традиционно стал Дом Дружбы народов, куда и отправился корреспондент «Татар-информа».

Для диктанта был выделен зал на 50 человек, который был забит под заявку теми, кто хотел проверить свои знания о народах России. Интересно, что многие пришли в своих национальных костюмах, а председатель Национально-культурной автономии башкир Казани Тимур Юсупов даже принес национальный музыкальный инструмент.

«Я постарался ответить на все вопросы диктанта. Это очень важная акция, которая помогает узнавать больше о народах России. Например, то, что широко известно в Башкортостане, может быть неизвестно в других регионах. Таким образом мы популяризируем культуру и историю», – поделился он в беседе с агентством.

Тимур Юсупов (слева): «То, что широко известно в Башкортостане, может быть неизвестно в других регионах. Таким образом мы популяризируем культуру и историю»

Несмотря на свое название, формат акции представлял собой не совсем диктант. Это был тест с вариантами ответов. Вопросы касались как традиций народов нашей страны, так и природных достопримечательностей и ратных подвигов.

Среди участников акции были представители разных поколений: от детей и подростков до пожилых людей.

Интересной деталью стали видеовопросы от представителей разных национальностей и участников специальной военной операции.

Главный факт о народах России

Среди участников акции были и представители министерств и ведомств Татарстана. Конечно, не упустил возможность проверить свои знания и директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Вопросы для этнографического диктанта были подобраны очень интересные, на них не всегда можно найти ответы в школьной программе. Поэтому здесь важно изучать культуру разных народов России. Вопросы подобраны таким образом, чтобы заинтересовать человека. Благодаря таким мероприятиям мы видим все многообразие культур нашей страны», – отметил он в беседе с «Татар-информом».

Разнообразие народов России поражает воображение, поэтому многим людям интересно узнать об их истории и традициях.

Тимур Кадыров: «Познавая историю и культуру народов, нам становится интересно жить в целом»

«Мы все живем в едином российском пространстве. Изучать историю и культуру народов очень важно, так как это связано и с путешествиями, и с гордостью за страну, в которой ты живешь Познавая все это, нам становится интересно жить в целом. Если просто сидеть дома, невозможно представить всю эту красоту нашей необъятной страны», – добавил Кадыров.

На вопрос, какой факт о многонациональном народе России должен знать каждый, собеседник агентства дал философский ответ.

«Самый главный факт о нашем народе – что мы едины в желании созидать,сохранять свою культуру и духовные традиционные ценности», – сказал директор Дома Дружбы народов.

Ленар Хакимзянов: «Сегодняшняя акция показывает, что люди хотят не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое о России»

«Отмечаем рост интереса татарстанцев к своей культуре»

Не случайно с каждым годом растет количество площадок проведения «Большого этнографического диктанта» в Татарстане, заявил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Мы отмечаем серьезный рост интереса татарстанцев, особенно молодежи, к своим корням, истокам, культуре. Сегодняшняя акция показывает, что люди хотят не только проверить свои знания, но и узнать что-то новое о России. Все это позволяет нам показать красоту, многообразие, многослойность и глубину культуры нашей страны, а также разнообразие, которое в итоге соединяется в наше единство и сплоченность», – подчеркнул он.

«От того, насколько бережно мы будем относиться друг к другу, зависит будущее»

Диктант носит не только просветительскую, но и большую образовательную функцию.

Минзалия Закирова: «Такие акции помогают народам сближаться друг с другом»

«У каждого народа есть свои герои, свой язык, свои традиции. И от того, насколько бережно мы будем относиться друг к другу, зависит наше будущее», – сообщила замминистра образования РТ Минзалия Закирова, которая также стала одним из участников акции.

По ее словам, такие акции помогают народам сближаться друг с другом, уважать и ценить культуру, язык, традиции всех народов, проживающих на территории России.

«История и культура становятся модными у молодежи»

Интересным диктант стал и для замминистра по делам молодежи РТ Владислава Усанова. Он и сам во время учебы изучал этнографию и даже затем ее преподавал, поэтому надеется получить высокий результат по итогам теста.

Владислав Усанов (слева): «Сегодня исторический фон – очень важная вещь практически для каждого молодого человека»

«Мне больше всего понравился вопрос, где фигурировал Омск. Один из вариантов предлагал ответ, что там была битва в войне с Наполеоном. Если бы он дошел до Омска, его бы ожидали интересные открытия», – сказал Усанов с улыбкой.

Он отметил высокий интерес молодежи Татарстана к своим истокам и культуре.

«Сегодня исторический фон – очень важная вещь практически для каждого молодого человека. Это становится модным. Люди сохраняют свою культуру, и часто она становится основой воспитания в семье», – поделился собеседник агентства.

При этом тест для него оказался непростым. Многие вопросы были «с подвохом», тем не менее Усанов рассчитывает на результат не менее 70%.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»