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Происшествия 5 ноября 2026 11:28

Вражеский дрон убил православного священника в зоне СВО

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Священник Русской православной церкви, клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Отец Александр исполнял пастырский долг на Сумском направлении. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона.

Иерей находился в зоне специальной военной операции с середины 2022 года. На линии боевого соприкосновения он совершал таинства Исповеди и Причастия, напутствовал бойцов перед штурмовыми задачами, поддерживал раненых и делил с солдатами все тяготы фронтового быта.

#священники на СВО #смерть священника #русская православная церковь
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