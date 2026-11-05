Вражеский дрон убил православного священника в зоне СВО

Священник Русской православной церкви, клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Отец Александр исполнял пастырский долг на Сумском направлении. Жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона.

Иерей находился в зоне специальной военной операции с середины 2022 года. На линии боевого соприкосновения он совершал таинства Исповеди и Причастия, напутствовал бойцов перед штурмовыми задачами, поддерживал раненых и делил с солдатами все тяготы фронтового быта.