Ралина Гилязова: «Атмосфера на взрослых соревнованиях пушечная»

Этот год стал очень успешным для 19-летней брассистки из Татарстана Ралины Гилязовой. Она впервые выиграла взрослый чемпионат страны в Казани, потом попала на чемпионат Европы в Париже, а уже в октябре взяла два золота на Кубке мира. И это не предел – впереди декабрьский ЧМ в Китае. «ТИ-Спорт» пообщался со спортсменкой и узнал много интересного.





Фото: minsport.tatarstan.ru

«Жора всегда должен быть рядом. Хоть в руках»

– Ралина, 2026 год для тебя начинался непросто – насколько я знаю, в декабре прошлого года ты перенесла операцию. Можешь рассказать подробности?

– Да, так и есть, в прошлом году по состоянию здоровья мне была назначена операция, после которой было тяжело возвращаться в тренировочный процесс. Два-три месяца не могла нормально расплыться. На горизонте уже был Кубок России, который мы проходили под нагрузкой, но в рабочем режиме. А на чемпионате России в Казани я уже смогла показать хорошие секунды, которые мы с тренером и ожидали.

– Мы виделись с тобой в середине апреля на базе «Озеро Круглое». Тогда ты сказала, что набираешь форму. Тогда была уверенность, что удастся успешно выступить на чемпионате страны?

– Большой уверенности не было. Я просто тренировалась и делала всё, что от меня зависело. При этом, конечно, не знала, как в итоге проплыву на главном отборочном старте.

– Давай вспомним июньский чемпионат страны, твою первую победу на взрослом турнире на 50 метрах брассом. Расскажи, как это тогда ощущалось.

– Честно – я вообще не ожидала, что проплыву по таким секундам. Очень хотела отобраться на чемпионат Европы, побывать в Париже. Для меня это был шок, я плакала от радости.

– Кто-то из титулованных спортсменов подходил, поздравлял c тем успехом?

– Да. И Женя Чикунова, и Юля Ефимова.

– Тогда была мысль: «Эта победа обеспечила мне путевку на чемпионат Европы»?

– Да, конечно, такая мысль тогда проскочила. Но я все равно старалась держать фокус на казанском турнире.

– Также в микст-зоне ты говорила: «Сейчас пойдем попрыгаем от радости и продолжим готовиться». Выработали с тренером за год какие-то ритуалы после победы?

– Ритуала нет. Просто обнимаемся и поздравляем друг друга.

– Несколько лет назад ты рассказывала, что у тебя есть талисман – обезьянка. Она до сих пор с тобой?

– Да, сейчас я нахожусь на сборах, и моя обезьяна Жора всегда со мной. Даже на этапах Кубка мира он был со мной.

– Приносит тебе удачу?

– Да. Знаете, даже бывает такое, что берешь в поездку много вещей и не знаешь, куда положить Жору, – но он все равно должен быть рядом. Хоть в руках.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«У меня никогда не было переплывов. Когда увидела одинаковое с соперницей время, подумала, что это шутка»

– Давай поговорим о чемпионате Европы в Париже. Расскажи про свой знаменитый переплыв в полуфинале.

– Раньше у меня никогда не было переплывов. При этом я была готова плыть, и достаточно быстро. Мой тренер Лариса Павловна Хяккинен меня настраивала, говорила подбадривающие слова. Поддержал и Егор Корнев.

И вот мы прыгаем в воду, я боковым зрением вижу, что обгоняю соперницу, но под конец она начинает меня догонять. Касаюсь [финишного] бортика и думаю: «Ну, наверное, уже второй коснулась». Смотрю на табло и не понимаю, как такое может быть, что у нас одинаковое время. Подумала, что это шутка какая-то.

– Какие эмоции были, когда плыла второй раз?

– Я была рада, что в итоге выиграла перезаплыв, но в то же время есть сожаление. Потому что если бы прошла в финал, по [показанному] времени смогла бы быть там в пятерке.

– Каким тебе запомнился Париж? Софья Дьякова, с которой вы жили в одном номере, рассказывала, что видела там кучки крыс.

– Я гуляла по улицам, но крыс не видела. Город мне очень понравился. Конечно, сходила к Эйфелевой башне – увидеть ее было мечтой детства.

– Где еще была в Париже, кроме Эйфелевой башни? Круассаны пробовала?

– Сходила в торговый центр, погуляла по улочкам. В другие знаменитые места просто не успела попасть – тренировалась, когда на турнире были свободные дни. Круассаны я не люблю. Поела багет – очень вкусно.

– Для тебя это был первый взрослый чемпионат Европы. Как ощущалась атмосфера внутри?

– Когда я выходила на старты, вообще не волновалась. Но была проблема – когда выходили на «полтинник», в кулруме было очень жарко и душно. Появлялась на арене вся красная, было не очень комфортно. Сами соревнования мне очень понравились, атмосфера пушечная.

– Та же Дьякова как-то рассказывала, что ситуация в кулруме в России и на международных турнирах сильно разнится. У нас, мол, все сосредоточенные, поэтому кажутся хмурыми, там – более раскрепощенные. Замечала что-то подобное?

– Да, тоже это заметила. В Европе все общаются, шутят, смеются.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Будем пытаться отобраться на Олимпиаду-2028, хотя это почти невозможно»

– Ралина, ты чувствуешь, что победа на чемпионате России и участие в Евро дали тебе буст уверенности, в том числе и на этапах Кубка мира?

– Да, и я рада, что так получается. Буду и дальше стараться маленькими шажочками идти к своей цели. И должна сказать, что на этапах Кубка мира вообще не волновалась, ведь они проходили как тренировочный процесс.

– На Кубке мира есть такая история: если выигрываешь на всех трех этапах одну и ту же дистанцию – получаешь корону. Ты выиграла два. Не жалеешь, что корона в итоге не досталась?

– Вообще нет. Конечно, можно было постараться больше на первом этапе. Но, как я уже сказала, эти старты были под нагрузкой, плюс перелеты. Было не так много времени, чтобы прийти в себя и ощутить, что сейчас идут соревнования. Разгрузки не было никакой. И тем более на первом этапе Кубка мира я проиграла всего шесть сотых. Что мне, плакать, что ли?

– На третьем этапе Кубка мира в финале ты плыла со всеми мировыми лидерами, а также с Чикуновой и Ефимовой. В этот момент можно было сказать, что промежуточная мечта, ради которой ты когда-то пришла в плавание, сбылась?

– Это круто. После заплыва подошла Женя и поздравила.

– А кто-то из иностранных спортсменок?

– Только те, кто попал со мной в тройку.

– Твой тренер была с тобой на международных турнирах?

– На чемпионате Европы она приехала к моему «полтиннику». Это была поездка за счет Федерации плавания РТ. На Кубках мира ее не было, мы держали связь по телефону. Она прислала мне план тренировок, я выполняла его самостоятельно.

– Сейчас у тебя чемпионат России в Питере, а через месяц – мировое первенство в Китае. Какие мысли о Пекине сейчас?

– Честно, пока никаких мыслей по этому поводу не было. Сначала надо удачно пройти чемпионат страны.

– Знаю, что летом после Парижа у тебя был небольшой отдых. Куда ездила отдыхать?

– Была в Египте, набиралась сил. Понравилось даже больше, чем в Турции. Что именно? Море, природа, рыбы… К пирамидам не ездили – было далеко. Решили не мучиться в дороге, просто полежать на пляже.

Следующий такой релакс планирую зимой, но точно не за границу. Скорее всего, полечу в Екатеринбург к своему молодому человеку.

– Какие мысли об Олимпиаде-2028?

– В следующем году на этапах Кубка мира будет олимпийский отбор на «полтиннике». Будем пытаться отобраться, но это практически невозможно. Для этого надо попасть в топ-6 в мире. Будем готовиться и стараться это осуществить.

– Какие житейские мечты есть у Ралины Гилязовой?

– Хочу завести собаку. Но пока такой возможности нет: мама постоянно занята, я все время в разъездах. Видимо, придется отложить эту цель.