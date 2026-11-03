Мать военного связиста из Новошешминска рассказала о службе сына на СВО

Жительница Новошешминска Наталья стала участницей проекта «Мамы героев Татарстана». Ее сын Евгений был мобилизован осенью 2022 года и сейчас служит военным связистом в зоне специальной военной операции.

Евгений родился и вырос в Новошешминском районе. В школьные годы увлекался спортом, участвовал в соревнованиях. Позднее учился в Чистопольском отделении ДОСААФ, а в 2017 году прошел срочную службу в Вооруженных силах России.

Когда началась частичная мобилизация, Евгений работал в Набережных Челнах. Повестку из военкомата получила его мать Наталья Ивановна. Узнав об этом, молодой человек вернулся домой, а затем отправился на службу.

Сейчас Евгений обеспечивает связь в своем подразделении. За время участия в СВО он был награжден медалями «За СВО», «За разминирование», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Последнюю награду военнослужащий получил в июле 2026 года.

Историей семьи поделилась организатор проекта «Мамы героев Татарстана» в Новошешминском районе Эльвира Узбекова. По ее словам, Наталья присоединилась к проекту одной из последних участниц. Недавно она прислала организатору видео, снятое во время проводов сына в 2022 году.

«Я человек стойкий, привычный ко многому, но спокойно смотреть этот ролик не смогла. Какой красивый, молодой парень! И с каким достоинством он принял призыв страны – с улыбкой бережно обнимает маму и держится до последнего, чтобы не ранить ее еще больше», – рассказала Эльвира Узбекова.

Для Натальи сохранившаяся запись стала напоминанием о дне, когда сын отправился на службу. Сейчас она поддерживает с ним связь и бережно хранит его награды.

Дома Евгения ждут родители, молодая жена и другие родственники. Семья поддерживает военнослужащего и надеется на его благополучное возвращение.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой.