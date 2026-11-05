Ринат Билялетдинов: «В Казани не дождались и уволили Артигу. Вопрос в терпении»

В интервью для «ТИ-Спорта» экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов объясняет кризис «Локомотива» Галактионова, рассуждает об отставке Артиги и новых кандидатах на его место в Казани, а также анализирует чемпионские амбиции «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Динамо» в погоне за «Зенитом».





Фото: fckhimki.com

«Отставка Галактионова? Смена тренера частенько срабатывает на два, три, четыре тура, а дальше снова всё упирается в мастерство и мотивацию игроков»

— Есть информация, что Галактионов решил покинуть «Локомотив» после падения на 14-е место. Как оцениваете положение команды и действительно ли отставка главного тренера — это единственный выход из сложившейся ситуации?

— Наверное, не единственный выход. Есть желание скорее исправить ситуацию. Знаете, в принципе это частенько срабатывает. Просто любой тренер всегда чувствует результаты, и он об этом говорит, и без исключения все хотят, чтобы команда прогрессировала. Не получается — у каждой команды есть, как говорится, счастливые одинаково, несчастливые по-разному. Вот поэтому меняют. Иногда угадывают на два, три, четыре тура, потом опять всё успокаивается, этот вынужденный подъём проходит, и в сухом остатке остается уровень мастерства, готовности, мотивации — всего, всего, всего. А уровень мастерства некоторых игроков на стадии роста ещё, не просто так они попали в основной состав. Да, нельзя сбрасывать со счетов юных игроков, потому что ряд игроков в возрасте семнадцатилетних, восемнадцатилетних — ребята, которые со школы поступают. Я не беру ребят, которые, как Батраков, например, в 18–19 лет уже с таким уровнем мастерства.

Здесь и новыми игроками не обзаведёшься, потому что трансферное окно закрыто. И это второй аргумент в пользу смены тренера. Второй плюс, почему это делается: за это время, которое осталось до окончания первого круга, он сможет сформировать свой план пожеланий по игрокам. Хотя, знаете, любой тренер назовёт ведущих игроков, кого хочет иметь в составе. Другой вопрос, как руководство распорядится этим. Если всё совпадет, ему предоставят финансовые возможности... Но есть еще другой момент, что надо быть внутри клуба, смотреть всё-таки, должна ли команда расти в лучшую сторону. Наметки были, особенно после матча с Воронежем: казалось, вот-вот-вот, и команда активизировала надежду. Но пока, пока опять же это содержание. Можно набраться терпения и не пороть горячку, но это руководство должно смотреть: если команда управляема и вместе с тренером бьётся, то надо идти до конца, на мой взгляд.

— Не переоценили ли этих самых молодых игроков, сделав ставку на то, чтобы ребята росли через РПЛ? Или, может быть, пожалели денег на трансферы?

— Быстрый рост — это ещё сочетание тренерского тренировочного процесса и реагирования на него этого молодого игрока. Здесь очень тонкая игра, тонкая материя, что один вроде и прорывает его в лучшую сторону, когда количество переходит в качество. Другой быстрей тянется, может спуртовать упорно, а потом резко раз — и встал. А такие крайности бывают, поэтому тренировочный процесс должен быть в какой-то степени индивидуализирован. С учетом его игровых приоритетов, способностей, которые позволили ему попасть в основной состав. Вот посмотрите, удачный «урожай» был у «Динамо» несколько лет назад, ранее — в том же «Локомотиве», где-то там три человека как минимум стрельнуло в «Динамо»: Тюкавин, Грулёв, Захарян. А потом притормозило что-то. Был затяжной рост у Тюкавина, потом у него накопительный был момент. Сейчас у «Динамо» тоже стрельнуло несколько игроков, но опять же: они то играют с ходу, то выходят на замену — процесс роста у них продолжается.

«У нас любят подводить задачу под ответ. Нет результата в «Рубине»? Значит, Артига неправильно провел подготовку и ведет себя в раздевалке. Нужно терпение»

— В «Рубине» похожая ситуация, но там уже убрали тренера. Пошли разговоры, что Артига якобы работает «наобум» — наугад использует разные варианты. Как вы оцениваете испанца в Казани и в чем заключалась главная ошибка его проекта?

— Ну, скажем так, наобум никто никогда никого не приглашает. Я просто не верю, что наобум можно в команду, тем более Премьер-лиги, тем более «Рубин», кого-то пригласить. Я хорошо знаком с ситуацией в «Рубине» и не верю, что там может быть «наобум». Дело в том, что тренер — он как на горячей сковородке, на виду. А те, кто ему поставил в команду игроков, они за результат в этой ситуации не отвечают. Я не слышал такого, чтобы тренер ушёл вместе с селекционным отделом в отставку. Спортивный директор, генеральный директор — все участвуют в комплектовании команды.

Если команда комплектуется, то напрашивается вариант, что главный отвечающий за игру на поле — тренер, но и должны отвечать люди, которые участвовали в подборе игроков, если эти игроки что-то не дорабатывают. А почему они не дорабатывают? Уже надо смотреть и оценивать, как команда работает. У нас у всех работают штампы. Приходит новый тренер: «Ну, теперь всё, наконец-то мы дождались тренера, все, сейчас будет раскованная ситуация, улыбки на тренировках появились, мы были зажаты, мы были то, мы были сё». Проходит время, и про этого нового тренера говорят то же самое, что говорили про предыдущего. Это уже вопрос внутреннего подхода, внутреннего профессионализма.

Можно всё, что хочешь, про Артигу говорить. Кто берёт на себя такую справедливость суждений об уровне игрока, тренера? Вот тот человек, который это всё говорит. Кто-то крикнул «из ветвей»: «Жираф большой — ему видней». То есть кто-то крикнул со стороны, а это воспринимается, как будто это правда. Я с Артигой работал в «Химках», пусть не напрямую. Я — с молодёжным составом, а он — с основой. Мы там обменивались информацией с игроками — вполне комфортабельный в общении человек. И его окружение тоже. Никакой надменности, никакого высокомерия, что «я знаю всё, а вы ничего не знаете» — нет. И подход примерно был понятен, и подбор игроков в «Химках» был понятен.

Но такое часто бывает не только с испанскими, немецкими тренерами и балканскими. У них у всех есть свои плюсы и минусы, но все в определённой степени владеют опытом, тренерским мастерством. Это не выскочки, которых продвинули где-то, сумели агенты презентацию провести удачно. Я в принципе не удивился, когда он появился в Казани, потому что уровень, подход к игре в принципе были видны, и они давали результат. Пусть не фонтан-результаты, не сумасшедшие, но команды добивались результата. Понятно было, за счёт чего: и исполнение, и плюс соответствие цены товара и качества. Вот это важнейший момент был.

В Казани другие требования, другой уровень, другие ожидания, но, может быть, чего-то не дождались. И, может быть, потеря Даку была катастрофична в плане результата. Потому что найти по ходу чемпионата игрока, на котором заточено копье, — это остаться без зубов в атаке. И как ни строили атаку, у тебя всё равно игрок, который может и сам забить, и может раздвинуть пространство и помочь в этом пространстве комбинировать и забивать голы партнёрам, — он отсутствует. И команда тыкается…

Своих надо тоже растить, и надо найти тех людей, которым есть куда расти. Должен быть уже какой-то уровень, который позволит перевести игрока в главную команду. И то нужно время. И Тюкавин не сразу стал прямо вот тем наконечником в «Динамо», каким он сейчас является. А в «Рубине» таких нет. И вся организация атак — только вторым фронтом и через стандартные положения.

И, может быть, все переживают, но не всегда эти разговоры конструктивны, когда начинают отталкиваться от результата. И журналисты говорят – надо плясать от результата. А от результата – давайте мы подгоним задачу под ответ. И начинается: ответ какой? Артигу уволить. Ответ готов, значит, задача будет такая, что он неправильно формировал, он неправильно сдвинул, неправильно вел в раздевалке, ошибки в подготовительном периоде и прочее, прочее, прочее. Я здесь за то, чтобы бережно относиться к тренерам в данной ситуации. Давайте Станислава Саламовича тоже сейчас в «Ахмате» подвергнем таким же разговорам. Ну почему-то в отношении Черчесова таких разговоров нет? Потому что, наверное, люди привыкли понимать процесс глубже. Хотя, казалось бы, ему знакомая команда, и был период звёздный в работе в этой команде — была очень приличная команда, боролась вообще чуть ли не за медали. Почему-то здесь таких разговоров нет: а зачем его взяли, ошиблись, недодумали, непродуманные решения и так далее. Кто там ещё у нас заменен недавно? Давайте в «Факеле» тоже пройдёмся.

Бывает такой период, что Моуринью провалился в «Фенербахче». Вообще ни о чём. В «Тоттенхэме» провалился тоже? Эмери провалился? Проиграл в Загребе, три штуки получил. Тоже говорили — непродуманное решение. Моуринью возглавляет «Реал». Эмери похоронили в «Спартаке». А он 3 года подряд Лигу Европы выигрывал. И что? Не додумали? Получается, те люди, которые не дотерпели того же Унаи Эмери в «Спартаке», они остались сухими, вышли из воды. Главный-то ведь ответчик всё время тренер. Поэтому в данной ситуации я на стороне тренеров. Я знаю, что это такое, на себе, когда тебе начинают приписывать то, что ты не делал, говорить то, что ты не говорил, за спиной причём, что там неправильно и надо было не так. И каждый знает, как надо было. Каждая кухарка умеет управлять государством.

Вопрос в терпении. Если команда управляема и нет разлада в отношении тренер — команда, команда — тренер, руководство — тренер и тренер — руководство, то надо терпеть и смотреть дальше. Потому что если преодолеть это скольжение вниз, то потом команда в гору пойдет. Может, достаточно высоко, и будем вспоминать и говорить: «Да, какое мудрое решение проявило руководство, вытерпев вот этот поток критики и понимая процессы глубинно». И вы же будете писать: «Какое гениальное решение оставить этого тренера, смотрите-ка». Поэтому в каждой ситуации все семьи счастливы одинаково, а несчастливы — по-своему. Сейчас если тренер дольше полутора лет работает — считайте, что ему повезло.

«Говорят про «антифутбол» Ахметзянова. А вы попробуйте да обыграйте «антифутбол». Он автобус закопает, а потом, как «Феррари», три тебе наковыряет»

— Вы упомянули, что была потеря Даку, а в итоге замену никому не дали. В чем еще аналогия казанской ситуации с «Локомотивом»: тут тоже говорят о том, что Артиге не дали достойного состава в итоге. Вы с этим мнением в целом согласны?

— Ну, формально да, может быть. Но с другой стороны, а сколько денег просили за это дело? Это вывернуть карманы и ввязаться условно в какую-то немыслимую гонку зарплат. Уровень нужен. Понимаете. У вас денег дофига, скажем так, ну-ка, давайте нам игрока, игрока, который стоит условно 100 рублей, а вы за него заплатите 1000 рублей.

Я здесь позицию «Локомотива» тоже приветствую в какой-то степени. Все агенты должны знать, что клуб «Локомотив» и «Рубин» твёрдо придерживаются определённых позиций в плане финансирования и фонда зарплат. И фонд зарплаты будет такой-то, исходя из примерной вилки по зарплатам игроков и прочее-прочее. Здесь клуб либо вступает в эту безумную гонку, либо держит свой уровень. Тогда ему говорят: «Вы будете скатываться вниз». Значит, год будут ребята взрослеть и год будут терпеть, но они выйдут оттуда действительно настоящими бойцами. И, конечно, будут переманивать деньгами в другие клубы. И получится поставщик игроков... Я говорю, сложнейший момент, важнейший. Федун когда-то сказал, что 10% — успех тренера, 90 — как его обеспечат президент и селекционный отдел и каких игроков поставят. Тут вопрос финансирования: кто богаче, тот и лучше играет.

«Кандидатуры Ахметзянова и Талалаева для «Рубина» поддерживаю»

— Сейчас вот пошли как раз разговоры о смене курса. Среди кандидатов называют Ильдара Ахметзянова, Андрея Талалаева, Марцела Личку. Какой из этих специалистов лучше соответствует нынешним задачам?

— Из этих специалистов, которых вы назвали: давайте иностранцев мы оставим за скобками, потому что лучший у него успех был в «Оренбурге». А потом в «Динамо» был период, когда команда играла достаточно интересно, забивала много, но и пропускала много. А вот два других российских тренера — я не беру фамилии: иностранец, не иностранец — подход к выстраиванию работы, на что должна уделить команда внимание при подготовке.

Они не шарахаются только в одну сторону, например только техникой заниматься. Идет подготовка, здесь нет секретов, это наша советская школа, и с тех времен она давала свои результаты. Нельзя, тренируясь в центральном круге (условно), по дистанции играть потом на всё поле. Я говорю к тому, что функциональные возможности, физические качества должны быть вплетены в тактический, технический ресурс. Посмотрите, как играет «Балтика», посмотрите, как играет «Оренбург». И такую игру можно сделать только лишь на базе продуманной работы по функциональному состоянию. Исполнять те решения, которые задуманы, в хорошем темпе и на хороших скоростях и лишая инициативы противника.

Я видел отрывок пламенной речи, когда Ахметзянов сказал, что ему сказали про антифутбол. Ох, какие умные люди обвинили его в антифутболе! А что такое антифутбол? Объясните мне, что такое антифутбол, — как антиматерия, какие-то вот умные рассуждения. Ах, не дают играть в футбол, не умеет сам, не дают другим! А это тоже тактика в футболе. Идите обыграйте меня, а я вот так и строю игру. Вот он автобус закопал. Да ты тоже закопай. Ну почему же антифутбол? Я автобус закопал у себя качественно, а потом как рванул, как «Феррари», — и тебе гол, два-три наковырял и выиграл игру. А ты будешь говорить, что я играю в антифутбол. Поэтому я этот спич эмоциональный Ахметзянова запомнил, что правильно парень разобрался в этой ситуации. Правильно выбрал направление.

Да, это тяжело удержать, да, нужно исполнительское мастерство. Понятно, только на нем далеко не уедешь, но без него тебя расплющат, раздавят. Вот это то, чего не хватает сейчас в Казани. Не хватило, может быть — может быть, это всё прорастет и дальше, на мой взгляд. Потому что играть в высоком темпе — это не значит беготня, бей вперед, игра придет — нет. Игра в высоком темпе со всеми футбольными компонентами делается на другой скорости. А это, знаете, никто не любит из игроков. Мало кто любит невкусную, тяжелую работу. Я с этим сталкивался, я понимаю противодействие, и начинается противодействие всех игроков, которые видят, что они это делать не сумеют, кто-то ленится, кто-то скажет: «Я уже старый для этого дела, а зачем мне это надо? Чего я тут сейчас буду пробиваться вперед, а потом отдавать это место кому-то другому?» Тут же агенты на их стороне, естественно. Начинаются разговоры, впрыскивается дезинформация, впрыскивается нужный камень раздора.

Это футбольная команда, и тем хорош футбол, что тут сплетение страстей, и финансовых, и идейных моментов, и всё это надо на футбольном поле показать. Поэтому крен в сторону названных тренеров совершенно оправдан, и я его двумя руками приветствую. Ну и Марцела Личку туда же давайте — есть и иностранцы, которые это дело воспринимают. Нельзя тренироваться в зоне комфорта, а потом играть и выдавать результат на «переигрываем, дайте нам мяч, мы попинаем, а потом в игре мы себя покажем, а форму наберем за счет игр». Есть такой подход. Поэтому «Оренбург» и вверху. У Лички был там другой период, когда никто не ожидал, когда он группу из четырех игроков: латиносы Вера, Марин, Флорентин, Мансилья — в лучшей форме... Тогда был крен в сторону атакующих действий, и «Оренбург», особенно дома, играл настолько свежо в атаке, что позволяло ему набирать нужное количество очков. В общем, сложный вопрос, и решать надо финансово разумно, иначе можно вылететь в трубу, не добившись результата. И какой ценой достигается результат? «Мы за ценой не постоим» — здесь, наверное, не тот случай.

«Кузьмин? Нетерпеливость надо убрать. Нельзя в апреле посадить картошку, а в мае требовать урожай»

— Сейчас во главе «Рубина» пока Олег Кузьмин, которого вы знаете. Он уже давно работает в системе. Что должно произойти, чтобы ему доверили команду на длительную перспективу?

— Сейчас мы посмотрим, как пойдет команда, как начнет играть. И если начнет спотыкаться — тут же обвинят, скажут: «Да что он вечно второй, вечно помощник?» Найдутся разговоры тех людей, которые пожелают поумничать. Некоторые на самом деле так будут считать всерьез. Обязательно найдется группа людей, которые будут прямо жаждать: «Ой, давайте сразу сейчас его начнем полоскать».

Важнейший момент. От результата будут суждения. Главный аргумент: да, ему нужен опыт, здесь нужен результат и прочее. Разговоры к зиме уже ведутся, мол, уже проведены переговоры по инсайдерской информации. Начнется, как говорится, раскачивание лодки. По мне, опять же, тут надо набраться терпения, потому что помощник — это одно, а главный тренер — совершенно другое. Помощник помогает воплощать в жизнь идеи главного тренера, проще говоря, общие слова. А когда уже ответственность ложится, когда надо принимать решения уже самому...

Ну тут можно набить шишек. Но в штабе есть люди, которые могут проконсультировать в этой ситуации, привлечься, если это будет нужно. Но в том, что игровой опыт и тренерская работа могут дать положительный результат, я не сомневаюсь. Олег в бытность моей работы, конечно, опирался всегда на него, когда был тяжёлый период в формировании команды и в работе команды, — каждый период по-своему сложен, его нужно пройти. Когда ему говорили, что дверь в сборную ещё не закрыта, только надо работать, работать, работать, — в этом направлении я не сомневаюсь, что всё равно будет прорыв вперёд.

Капелло его в 33 года в сборную не рискнул взять, хотя я просил его, рекомендовал взять, он говорит: «Ну, возраст и прочее». А Слуцкий взял в 33–34 года в сборную России, и совершенно по объективным причинам. Потому что игрок на тот период был достоин сборной, был лидером команды в клубе и в сборной. То есть у него хорошее футбольное образование, футбольная практика, профессиональный футбольный стаж. Но этот переход надо ему, конечно, пройти. Одно дело — когда ты используешь команду, которую готовил другой тренерский штаб, ты был в этом штабе, помогал, видел, и тебе должны помогать. И нетерпеливость надо убрать. Нельзя в апреле посадить картошку, а в мае требовать урожай.

«Я не понял игру «Спартака». Не хватает стабильности ни им, ни ЦСКА с «Краснодаром». Пока что ближе всех к титулу «Зенит»

— «Спартак» разгромил «Локомотив» 4:0 и продолжает преследовать «Зенит». Достаточно ли ресурсов у «Спартака», чтобы выдержать борьбу за первое место?

— Ну, формально может. Формально и ЦСКА, и «Краснодар» могут догнать. Но на данный момент — вот был такой период, когда «Краснодар» казался лучше всех, стабильнее всех у него игра, но не забили там, не забили здесь, закачалось, и вылезли все проблемы, когда глубина состава вылезает. И казалось бы — «Краснодар» пойдет наверх, но нет. Такой же и «Спартак». Временами показывает хорошую игру, а временами проваливается так, что какое там чемпионство?

Я не понял их игру с ЦСКА. Честно говоря, ну понятно, в начале матча получили гол, но как они собирались обыгрывать ЦСКА, я честно так и не понял. За счёт чего они хотели обыгрывать ЦСКА, которое изначально мобильнее? А в «Спартаке» больше контроль и больше позиционные атаки, чем у ЦСКА. Знаете, если сейчас ЦСКА столкнулся с «Оренбургом» и ничего не сумел, то для меня тоже это объяснение причин, почему ЦСКА нельзя назвать кандидатом на чемпионство. Да, кандидат несомненный, но как только он столкнётся с командой, которая будет вязать ему руки, играть в «антифутбол», как говорят журналисты... Есть поговорка: команда играет настолько хорошо, насколько ей позволяет соперник.

И вот если соперник свяжет по рукам и ногам «Спартак» и ЦСКА, как сейчас «Краснодар», допустим, то посмотрим, как всё получится. На данный момент «Зенит» в этом противостоянии команд набрал тот ход, который позволяет ему оставаться главным претендентом. Они уже что-то такое поймали во взаимодействии синхронном нескольких игроков, и сразу в атаке появились варианты.

На данный момент всё-таки «Зенит». Но вот сколько он удержит эту форму? И насколько его противник будет мешать играть? Вот это будет показатель чемпионской игры. Вся пятёрка может вырваться на первое место, и в конечном итоге по весне посмотрим, что получится. Потому что у нас два разных чемпионата – весенний и осенний, хотя называется одним. У нас зимний перерыв больше, чем перерыв между чемпионатами. Поэтому команды могут предстать в совершенно другом виде, и таких примеров бывало, что одна команда рванула, а другая…

От «Спартака» ждали прорыва, когда он там сметал всех — по-моему, 3:0 забил в Краснодаре и пять отгрузил на Кубок и в чемпионате «Локомотиву». Был период: но осень закончилась. Все в ожидании, что спартаковцы дожмут, а бац — провалили так, что и тренера сняли. И весной «Спартак» развалился. Да, в каждой команде проблемы никуда не делись. У всех команд есть сильные и слабые стороны, и «Зенит», и «Спартак», и все остальные не исключение.

— «Краснодар» после сенсационного поражения от «Родины» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до семи матчей, уже на пятое место опустились. Как считаете, что случилось с командой Мусаева?

— Ничего плохого с ней не случилось. Ничего. Бывает такой период, когда не идёт туда, а к тебе всё залетает. Они трудовые голы забивают, они испытывают проблемы с глубиной состава, но всё равно играют в футбол, и здесь они имеют своё лицо. Может быть, бывает так, что кажется, будто они как-то спонтанно, чересчур индивидуально пытаются решить. Но там есть лидеры, которые индивидуально могут решить, — в первую очередь Кордоба, Батчи есть, там есть игроки, которые могут индивидуально решить. Но всё перечеркивают ошибки: ошибся защитник на развороте — и «Родина» сравняла счёт. Во втором случае рикошет. Его бы не было, если бы защитник не срезал мяч, а вынес его из штрафной, и гола бы не было. Бывает такой период в командах, но команда играет. И даже по той проигранной игре «Краснодар» был гораздо ближе к победе, чем «Родина». Идёт проверка команды на характер.

«Динамо» еще аукнется. Весенняя часть чемпионата – это другой турнир»

— «Динамо» очень близко к «Зениту» в этом сезоне. Но насколько вообще можно считать его полноценным претендентом на чемпионство или всё-таки нестабильность, которая характерна для «Динамо», даст ещё о себе знать?

— Даст о себе знать. Её стало меньше. По началу сезона они очень неважно смотрелись. Очень блекло и прочее. Но повезло — вот, например, в матче с «Локомотивом» выдуманные, я считаю, пенальти в ворота «Локомотива». Я был на этом матче. Там обыкновенный контакт, сейчас рассматривается почему-то в сторону пенальти. Это контакт вне спорта. Но нападающие хитренькие, чувствуют моменты, их осуждать за это нельзя. Они добиваются результата таким способом тоже. Но судьи! Что у нас творят судьи! Тот проигранный матч «Локомотивом» дома мог по-другому повернуть команду. Даже вничью сыграв, «Локомотив» мог бы не впасть в это состояние неуверенности игроков, молодости и прочее. Потому что игра-то была нулевая по большому счёту. Она неинтересная была, я смотрел эту игру, потому что команды не созрели для творчества ещё — сезон только в начале шел. Вроде комбинировали, но всё читалось, всё легко соперником предугадывалось. Дерби, напряжение чувствовалось, всё это подхлёстывало интерес. Но по содержанию игры тот матч, я так и думал, докатится до нулевой ничьей. Но пенальти в пользу «Динамо»...

Кто тогда скажет, что «Динамо» играло в чемпионскую игру? По осенней части у «Динамо» не чемпионская игра была. Сейчас по некоторым моментам, конечно, как они переиграли ЦСКА, — это чемпионская игра. Это чемпионская игра обыграть несомненного кандидата в борьбе за титул, причём обыграли по делу. Но игра на игру не приходится. Они с «Акроном» проваливают матч — проигрывают 1:3. Поэтому для них это ещё будет аукаться. Но подход к игре — он импонирует, и команда играет в футбол. Она пытается играть в футбол, и этим привлекательно, и есть кому сыграть. Поэтому и у «Зенита», и у «Динамо», и у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Краснодара» есть все шансы влезть в чемпионскую гонку, и тем интересней будет наш чемпионат.