В Татарстане уровень трудоустройства ветеранов СВО достиг 81%

На начало октября уровень трудоустройства ветеранов СВО из Татарстана вырос на 17% – до 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» РТ.

«Среди участников СВО с инвалидностью рост трудоустройства составил 27,9% – до 77,9%. Уровень трудоустройства участников СВО с судимостью достиг 72%. Сроки поиска работы сократились на восемь дней», – рассказали в пресс-службе.

Таких высоких показателей в трудоустройстве удалось достигнуть благодаря проекту Кадрового центра РТ «Трудоустройство участников СВО, имеющих инвалидность». Он реализуется совместно с фондом «Защитники Отечества».

Система сопровождения ветеранов охватывает все этапы возвращения к мирной жизни: от информирования и психологической поддержки до законодательного закрепления гарантий и финансовых мер. Организованы две базы работодателей – общая и для граждан с судимостью.

Базы обновляются раз в две недели и передаются в фонд «Защитники Отечества». С начала года трудоустроено 54 участника СВО, имеющих судимость, а пять ветеранов воспользовались программой льготного кредитования через Центр «Мой бизнес». Успешность проекта отметили работодатели, сотрудничающие с Кадровым центром.

«Выстроен управляемый маршрут возвращения ветеранов СВО к труду: принят региональный закон о квотировании, созданы базы работодателей и чек-листы, внедрены механизмы работы кадрового центра. С начала года трудоустроены 54 участника СВО с судимостью. Планируем распространить модель Татарстана на все регионы России. Участники СВО обладают дисциплиной и стрессоустойчивостью, а Кадровые центры «Работа России» готовы помочь им найти свое место в мирной жизни», – отметила начальник отдела дизайна клиентского опыта Кадрового центра «Работа России» РТ Жанна Хайрова.

Напомним, кадровые центры «Работа России» – это модернизированные центры занятости, которые стали ключевыми площадками для реализации национального проекта «Кадры».