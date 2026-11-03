Баскетболистки КНИТУ-КТК выступят в Суперфинале АСБ 3х3

Женская сборная Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КТК) завоевала первое место в региональном этапе турнира Ассоциации студенческого баскетбола 3х3. Команда получила право выступить в главном студенческом турнире осени – Суперфинале АСБ 3х3 2026 года.

4 ноября команда выезжает в Москву, сам турнир пройдет 6–8 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ-МГСУ. В составе сборной выступят Анна Цинор (капитан), Милана Капша, Валерия Никулина и Айнагуль Ситерова.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что в республике ведется активная работа по развитию студенческого спорта, так как молодежь – будущее региона, и победа девушек это подтверждает. Он выразил уверенность, что на Суперфинале они покажут достойную игру.

Кроме того, Леонов подчеркнул, что баскетбол 3х3 активно развивается в студенческой среде. Региональные команды ежегодно участвуют во Всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Сейчас идет набор команд на окружной турнир по баскетболу 3х3 в Приволжском федеральном округе – его участниками могут стать команды вузов, СПО и школ.

Заявку можно подать на сайте proektypfo.ru/projects/basketball. Турнир ежегодно проводится под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Отметим, в прошлом сезоне победителем Суперфинала среди команд общеобразовательных организаций стала Кукморская средняя школа № 4.