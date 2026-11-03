Мост дружбы: школьники из Донецка побывали в Татарстане

Фото: Общественная палата РФ

В канун Дня народного единства Татарстан посетили 45 школьников из Донецка – поездка направлена на укрепление межрегиональных связей и знакомство ребят с культурой и историей России.

В программу вошли экскурсии по главным достопримечательностям столицы Татарстана: мечети Кул‑Шариф и собору Казанской Божией Матери. Член Общественной палаты Республики Татарстан Марк Шишкин провел для ребят экскурсию по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО – Казанскому Кремлю. Также школьники посетили остров‑град Свияжск и Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Кроме того, гости приняли участие в мастер‑классе по приготовлению эчпочмаков, посетили Зеленодольский муниципальный музей и театр, встретились с ведущими спортивными командами Татарстана и сдали нормативы ГТО.

Член Общественной палаты РФ, Посол ГТО Ольга Павлова подчеркнула значимость таких мероприятий.

«Эта поездка и посещение нашего многонационального региона, изучение многовековых традиций и культуры Республики Татарстан нашли большой отклик у школьников из Донбасса. Мы и дальше будем сотрудничать с нашими историческими территориями, рассказывать о культуре и многовековой истории нашей великой страны – России», – отметила Ольга Павлова.

Поездка прошла при поддержке Раиса Республики Татарстан, Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ и Общественной палаты РТ.