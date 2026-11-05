Метель и гололедицу ожидают в РТ – МЧС напоминает о мерах безопасности

Вечером 5 ноября и в течение суток 6 ноября в Татарстане ожидаются сильный ветер порывами 15-18 м/с, гололедица, метель с видимостью до 1- 2 км, а также снежные заносы. В связи с непогодой МЧС напоминает жителям республики о мерах безопасности.

«Будьте очень осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Тел. экстр. служб 112», – говорится в сообщении.