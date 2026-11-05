К Луне на «Орле»: что известно о новом российском космическом корабле

Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» готовят к летным испытаниям. Для чего нужен новый корабль, чем он отличается от «Союза» и когда может отправиться в космос – в материале «Татар-информа».





Фото: roscosmos.ru

«Орел» готовят к летным испытаниям

Разработка нового российского пилотируемого корабля «Орел» вышла на этап автономных комплексных испытаний. Специалисты собирают макеты и экспериментальные установки, проверяют технические решения и готовятся к будущим летным испытаниям. Об этом ТАСС рассказал космонавт-испытатель Марк Серов.

По его словам, особое внимание сейчас уделяется тому, как космонавты будут работать на борту. Специалисты разрабатывают алгоритмы действий экипажа, интерфейсы управления и расположение рабочих мест.

«То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – подчеркнул Серов.

Он добавил, что работа идет планомерно, однако разработчики пока не намерены раскрывать подробные результаты до достижения конкретных показателей.

По словам космонавта, «Орел» создается прежде всего для дальних космических экспедиций. В перспективе его планируется использовать для полетов к Луне и других миссий за пределами околоземной орбиты.

Тестируют канатно-спусковое устройство Фото: roscosmos.ru

«Корабль этот экспедиционный. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью. Он разрабатывался в рамках подготовки к лунной программе: облет Луны, полет к астероидам и тому подобное», – отметил Серов.

При этом первые летные испытания корабля должны пройти на околоземной орбите. Это позволит проверить его работу в космосе перед более сложными экспедициями.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Корабль разрабатывают с 2009 года

Разработка нового российского пилотируемого космического корабля началась в 2009 году. Тогда РКК «Энергия» выиграла конкурс Роскосмоса на разработку эскизного проекта перспективной пилотируемой транспортной системы нового поколения. Корабль получил рабочее обозначение ПТК НП – пилотируемый транспортный корабль нового поколения.

Изначально проект предусматривал создание нескольких модификаций корабля для полетов на околоземную и окололунную орбиты. В дальнейшем его стали рассматривать как один из ключевых элементов российской лунной программы.

Эскизное проектирование завершилось в 2010 году. Первые макеты корабля представили еще на авиасалоне МАКС-2009, а в 2011 году публике показали полноразмерный макет с интерьером. В 2013 году на МАКС продемонстрировали обновленные макеты корабля.

В 2015 году провели всероссийский конкурс на название корабля. По его итогам 15 января 2016 года аппарат получил имя «Федерация». Однако в сентябре 2019 года его переименовали в «Орел».

За годы разработки неоднократно менялись технические решения, варианты ракеты-носителя и сроки первого полета. Работу над кораблем продолжает РКК «Энергия» имени С. П. Королева.

Что представляет собой космический корабль «Орел»

«Орел» должен стать более вместительной и многоразовой альтернативой пилотируемым кораблям «Союз», которые Россия использует для доставки космонавтов на орбиту.

Главное отличие заключается в назначении кораблей. «Союз» рассчитан прежде всего на полеты к орбитальным станциям и вмещает трех космонавтов. «Орел» разрабатывается с расчетом не только на околоземные, но и на более дальние космические миссии.

Согласно ранее опубликованным проектным характеристикам РКК «Энергия», для корабля предусматривались две модификации – для околоземных и лунных полетов. Их стартовая масса должна была составить 19,5 и 22 тонны соответственно.

На борту планировалось размещать четырех космонавтов, а при возвращении с орбитальной станции – до шести человек. Объем кабины экипажа должен составить 18 кубометров.

Околоземную версию рассчитывали на автономные полеты продолжительностью до 30 суток, а лунную – до 10 суток. При нахождении в составе орбитальной станции проектом предусматривались значительно более длительные сроки – до 365 и 180 суток соответственно. Кроме того, корабль должен обеспечивать доставку и возвращение научного оборудования и других грузов.

Еще одна важная особенность «Орла» – возможность многократного использования возвращаемого аппарата. По первоначальным проектным характеристикам он рассчитан на десять полетов. Для приземления предусмотрена система мягкой посадки, которая должна снизить нагрузки на экипаж. Расчетное отклонение от точки посадки составляло до 5 км для околоземной версии и до 7 км для лунной.

Особое внимание разработчики уделяют безопасности космонавтов. Корабль планируется оснастить системой аварийного спасения, которая должна защищать экипаж на этапах выведения на орбиту.

При этом за годы работы технические параметры «Орла» неоднократно пересматривались. Поэтому опубликованные ранее характеристики следует рассматривать как проектные – окончательные возможности корабля предстоит подтвердить в ходе испытаний.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Когда «Орел» отправится в первый полет

Для запуска «Орла» с космодрома «Восточный» планируется использовать модернизированную ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5М».

Первый космический полет корабля может состояться в 2028–2029 годах. Такие сроки в апреле 2026 года называл генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

При этом за время разработки дата первого запуска неоднократно переносилась. Окончательные сроки будут зависеть от готовности корабля, ракеты-носителя и результатов предстоящих испытаний.