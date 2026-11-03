В Казани провели шахматный турнир ко Дню народного единства

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Шахматной школе Сергея Карякина, которая работает на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане, состоялся турнир «Шахматная партия Единства». Соревнования приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба партии.

В турнире участвовали любители шахмат разных возрастов: сотрудники Спецсвязи России, студенты Казанского (Приволжского) федерального университета и игроки любительского шахматного клуба «Партия».

Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России. Его организовали для укрепления гражданского и межнационального согласия, патриотического воспитания молодежи и популяризации шахмат как доступного формата общения.

По видеосвязи участников приветствовал сенатор, гроссмейстер и чемпион мира Сергей Карякин. Он сообщил, что федеральная акция «Шахматная партия Единства» проходит второй год подряд и постепенно становится традицией, которая объединяет шахматистов из разных регионов России и других стран.

В этом году акция охватит 160 клубов Сергея Карякина в России и более 20 клубов, открытых при Русских домах за рубежом. По словам Карякина, одна из главных задач проекта – привлечь к шахматам как можно больше спортсменов и молодых людей.

Перед началом соревнований амбассадор Российского общества «Знание», заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Анастасия Исаева прочитала лекцию об истории Дня народного единства и событиях Смутного времени.

Она рассказала, что 4 ноября напоминает о том, как народ объединился, чтобы сохранить государство. Лектор объяснила, что к кризису власти и установлению Семибоярщины привели сразу несколько факторов: династический, социальный и внешний.

Выход из кризиса, по ее словам, нашелся благодаря Второму народному ополчению под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Оно объединило страну и помогло создать новые органы управления, в том числе Совет всей земли.

Завершая лекцию, Исаева выделила три принципа, которые, по ее мнению, сохраняют актуальность и сегодня: воля народа, укрепление государственности вместо хаоса и консолидация общества. Она подчеркнула, что единство не возникает само собой и требует постоянных усилий. В XVII веке эту задачу выполнили предки, а в XXI веке она остается ответственностью современного общества.

Турнир прошел в формате быстрых шахмат. По его итогам первое место занял Александр Огиенко, второе – Лиана Каримова, третье – Николай Рочев. Победителям и призерам вручили грамоты и памятные призы.

Кроме того, гости могли посетить выставку «Шахматы в истории: связь времен». В экспозицию вошли архивные фотографии и документы, посвященные известным шахматистам Поволжья. Выставка показала связь разных эпох через историю шахмат и роль игры как символа интеллектуального единства.

Шахматная школа Сергея Карякина развивает сеть клубов, которые проводят занятия и турниры, популяризируют шахматы и используют их для общественного взаимодействия и патриотического воспитания. Клуб в Татарстане продолжает работать на регулярной основе.