Абдулганиев и Гилазов обсудили укрепление конституционной законности в РТ

Председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев встретился с председателем Конституционного совета РТ Ильгизом Гилазовым в преддверии Дня Конституции Татарстана, который республика отмечает 6 ноября. Встреча прошла в парламенте республики, на ней обсуждались вопросы укрепления конституционной законности, сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Татарстан одним из первых регионов России создал Конституционный совет – соответствующий закон Госсовет принял в июне 2023 года. За три года структура заняла значимое место в правовой системе республики.

В прошлом году в законодательство внесли изменения: совет получил право по своей инициативе проводить мониторинг нормативных правовых актов. Это позволяет быстрее реагировать на несоответствия регионального и муниципального законодательства Конституции Республики Татарстан, если таковые имеются. Кроме того, ввели обязательный механизм реагирования на заключения Конституционного совета.

Абдулганиев поздравил Гилазова с наступающим праздником и пожелал ему новых успехов.