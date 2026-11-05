Врачи ДРКБ Татарстана спасли подростка, которому в глаз попала пуля

Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали подростка, которому в глаз попала пуля. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Во время стрельбы пуля отрикошетила и попала подростку в область правой орбиты. Потребовалась операция. Ее провел заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов. Доктор извлек инородное тело размером 7×4,5 мм.

Операция прошла успешно, без осложнений. В настоящее время подросток находится под наблюдением специалистов.

В ДРКБ напоминают о правилах техники безопасности: надо использовать защитные очки и маски, не направлять оружие на людей, избегать стрельбы по поверхностям, от которых возможен отскок снаряда, и хранить подобные устройства вне доступа детей.

Важно помнить, что даже страйкбольное или пневматическое оружие требует ответственного обращения. Один неудачный выстрел может привести к травме, последствия которой останутся на всю жизнь.

«Даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека способны вызвать значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова – травмы этих областей могут привести к тяжелым осложнениям и стойкому нарушению зрения», – рассказал Фарид Гильманов.