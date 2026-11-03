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Общество 3 ноября 2026 11:33

В России создают бесплатную базу лучших социальных практик регионов

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На портале «Закон Информ» начали создавать бесплатную Всероссийскую информационную базу «Регионы России – навстречу семьям с детьми». Проект призван собрать и распространить успешные практики органов власти в социальной сфере.

Инициатива связана с выполнением социальных обязательств государства и повышением благосостояния российских семей, прежде всего тех, в которых воспитываются дети. Эти задачи Президент России Владимир Путин обозначил 30 сентября 2026 года на первом заседании Государственной Думы девятого созыва.

В информационной базе соберут сведения о работе региональных и муниципальных органов власти по нескольким направлениям:

  • занятость и трудовые отношения;
  • медицинская помощь;
  • культурный, спортивный и образовательный потенциал;
  • социальная защита населения.

Кроме того, проект должен повысить интерес молодого поколения к работе государственных органов и понимание их роли в улучшении качества жизни граждан.

К созданию базы приглашают федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также учреждения, организации и предприятия всех типов муниципальных образований – от поселений до муниципальных округов.

Материалы об успешных практиках и положительных результатах применения федерального и регионального законодательства в социальной сфере будут публиковать в разделах «Новые законы» и «Законопроекты». Для граждан также подготовили практическую информацию об изменениях в законодательстве. Она будет доступна в рубриках «Судебная практика» и «Населению».

Организаторы отмечают, что главная задача проекта – широко представить передовой опыт регионов и муниципалитетов в развитии социальной сферы субъектов России.

#социальная помощь #семьи с детьми
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