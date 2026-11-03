В России создают бесплатную базу лучших социальных практик регионов
На портале «Закон Информ» начали создавать бесплатную Всероссийскую информационную базу «Регионы России – навстречу семьям с детьми». Проект призван собрать и распространить успешные практики органов власти в социальной сфере.
Инициатива связана с выполнением социальных обязательств государства и повышением благосостояния российских семей, прежде всего тех, в которых воспитываются дети. Эти задачи Президент России Владимир Путин обозначил 30 сентября 2026 года на первом заседании Государственной Думы девятого созыва.
В информационной базе соберут сведения о работе региональных и муниципальных органов власти по нескольким направлениям:
- занятость и трудовые отношения;
- медицинская помощь;
- культурный, спортивный и образовательный потенциал;
- социальная защита населения.
Кроме того, проект должен повысить интерес молодого поколения к работе государственных органов и понимание их роли в улучшении качества жизни граждан.
К созданию базы приглашают федеральные, региональные и муниципальные органы власти, а также учреждения, организации и предприятия всех типов муниципальных образований – от поселений до муниципальных округов.
Материалы об успешных практиках и положительных результатах применения федерального и регионального законодательства в социальной сфере будут публиковать в разделах «Новые законы» и «Законопроекты». Для граждан также подготовили практическую информацию об изменениях в законодательстве. Она будет доступна в рубриках «Судебная практика» и «Населению».
Организаторы отмечают, что главная задача проекта – широко представить передовой опыт регионов и муниципалитетов в развитии социальной сферы субъектов России.