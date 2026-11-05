Министр экономики Баварии Айвангер найден мертвым в берлинском отеле

Министр экономики Баварии, заместитель Премьер-министра этой федеральной земли Маркуса Зёдера и лидер партии «Свободные избиратели» (Freie Wähler) Хуберт Айвангер найден мертвым в берлинском отеле. Первым об этом сообщила газета Bild, сославшись на источники в Правительстве Баварии и полиции Берлина.

По информации издания, 4 ноября в столице Германии было открыто представительство партии «Свободные избиратели». Айвангер должен был присутствовать на церемонии, но не смог прибыть, потому что плохо себя чувствовал. Он остался в отеле Neuer Fritz (в районе Митте), там его позднее и обнаружили – уже мертвым.

Газета заметила, что о случившемся проинформировали семью министра. Он не был женат, но состоял в долгосрочных отношениях с Таней Швайгер, также занимающейся политикой. У пары родилось двое сыновей.

Позднее полиция Берлина в социальной сети X (прежде Twitter) подтвердила, что Айвангер найден мертвым в одном из отелей, и рассказала, что начата проверка причин смерти политика.

«Прокуратура Берлина и шестой отдел по расследованию убийств земельного ведомства по уголовным делам запустили проверку причин смерти. Ее цель заключается в том, чтобы выяснить конкретные причины и обстоятельства смерти, а также исключить возможную причастность третьих лиц», – уточнили в полиции.

Газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники написала, что причиной смерти министра экономики Баварии, скорее всего, стало плохое состояние здоровья. По данным собеседников издания, признаки насильственной смерти отсутствуют. Однопартийцы покойного отметили, что утром 4 ноября он планировал дать интервью, но отменил разговор, так как нехорошо себя чувствовал. Затем с ним не смогли связаться.

Хуберт Айвангер родился 26 января 1971 года в городе Эргольдсбах, находящемся в Нижней Баварии. Рос на семейной ферме, окончил гимназию Буркхард в Маллесдорф-Пфаффенберге, прошел военную службу, после чего поступил в Высшую школу прикладных наук Вайенштефана. По окончании вуза в 1995 году получил диплом инженера сельского хозяйства.

В 2001 году Айвангер начал заниматься политикой вступив в партию «Свободные избиратели». В 2006-м он стал руководителем ее отделения в Баварии, в 2008-м его избрали депутатом баварского ландтага (земельного парламента), а в 2010-м стал федеральным председателем партии.

С 2008 по 2018 год политик руководил фракцией «Свободных избирателей» в ландтаге. В ноябре 2018-го партия Айвангера вошла в Правительство Баварии как младший партнер Христианско-социального союза, а он сам занял посты заместителя Премьер-министра и министра экономики, регионального развития и энергетики. После региональных выборов 2023 года Айвангер сохранил эти должности. Параллельно он был членом двух советов – города Роттенбург-на-Лаабере и района Ландсхут.