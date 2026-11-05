Педагогам Казани выплатят до 25 тыс. рублей за подготовку победителей олимпиад

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В Казани учителя и педагоги дополнительного образования получат денежные вознаграждения за подготовку победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад школьников. На эти цели направят 12,91 млн рублей. Соответствующее постановление Исполнительного комитета города опубликовано на сайте мэрии.

Размер выплаты будет зависеть от уровня олимпиады и результата ученика. Педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выплатят по 25 тыс. рублей за каждого ученика.

За подготовку призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады, а также республиканской олимпиады по татарскому и русскому языкам и литературе, восточным языкам для учащихся 7–11-х классов предусмотрено вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

По 5 тыс. рублей получат педагоги, подготовившие призеров и победителей республиканских олимпиад для восьмиклассников по 24 предметам, а также по геологии и истории Татарстана.

При этом за призовые места на республиканских олимпиадах и региональном этапе всероссийской олимпиады вознаграждение выплачивается только за один результат – независимо от количества подготовленных учеников. За достижения на заключительном этапе всероссийской олимпиады выплаты предусмотрены за каждого победителя и призера.

Вознаграждение смогут получить учителя муниципальных школ и педагоги муниципальных учреждений дополнительного образования Казани, а также сотрудники ряда других образовательных организаций города, перечисленных в постановлении. Основное место их работы должно находиться в одной из этих организаций.