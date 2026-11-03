Доноры крови в РТ получили от пациентов открытки со словами благодарности
Стартовала акция «Спасибо, донор», организованная Республиканским центром крови при поддержке Минздрава Татарстана. В больницах, где проводят переливание крови, пациентам предлагают подписать открытки со словами благодарности донорам.
В проекте участвуют медучреждения Казани: Городская клиническая больница №7 им. М.Н. Садыкова, Городская клиническая больница № 12, Городская клиническая больница №16, Центральная городская клиническая больница №18 им. проф. К.Ш. Зыятдинова, Университетская клиника КФУ, Городская детская больница №1, Детская республиканская клиническая больница, клиника «РЖД-Медицина» и Республиканский клинический онкологический диспансер им. проф. М.З. Сигала.
В преддверии Дня народного единства собранные открытки передали донорам в Республиканском центре крови. Акция продолжается.